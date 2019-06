Erdőtüzek pusztítanak Dél-Franciaországban

Gard régiójában mintegy 600 hektárt borítottak el a lángok, számos épület és jármű megrongálódott. Több mint 700 tűzoltót és tíz tűzoltó repülőgépet állítottak szolgálatba az erdőtüzek megfékezésére. A művelet miatt több autópályaszakaszt lezártak.



Francia sajtójelentések szerint őrizetbe vettek egy férfit, aki a gyanú szerint szándékosan okozhatta a tüzet az egyik Gard régióbeli faluban.



Azt jósolták, hogy a szélsőségesen forró időjárás szombatra enyhülhet, de a hőmérséklet még így is a 40 Celsius-fokot közelíti.



Várhatóan Párizsban is megdől az idei hőség melegrekordja, 37 Celsius-fokos forróságra számítanak a francia fővárosban. Párizsban és számos más városban nem közlekedhetnek a kevésbé korszerű autók, mert a hőhullám a légszennyezettséget is súlyosbítja.



A Meteorológiai Világszervezet a héten azt közölte, 2019-et várhatóan a legforróbb évek sorában fogják feljegyezni. A hőmérsékleti adatok rögzítésének történetében így a 2015-2019 közötti időszak lenne az eddigi legmelegebb ötéves periódus. A szervezet szerint az európai hőség egyértelmű összefüggésbe hozható az üvegházhatású gázok kibocsátásához köthető szélsőséges következményekkel.



A katalóniai Tarragona tartományban sikerült szombatra megfékezni az ott tomboló erdőtüzek 90 százalékát. Az északkelet-spanyolországi régióban mintegy 60 négyzetkilométernyi területen terjedtek el a lángok, hírügynökségek az elmúlt húsz év egyik legpusztítóbb katalóniai erdőtüzéről írtak. A közép-spanyolországi Toledo tartományban még két erdőtűz megfékezésén dolgoznak a tűzoltók.