Gyermekével együtt robbantotta fel magát egy nő Indonéziában, akinek a rendőrök át akarták kutatni a házát

Felrobbantotta magát egy nő az indonéziai Észak-Szumátra tartományban, egy rendőrségi akció közben; a robbanásban életét vesztette a nő gyereke is - közölték indonéziai rendőrségi források szerdán.



A rendőrök körbevették a házat, és órákon át tárgyaltak a nővel, aki egy házi készítésű pokolgépet is dobott rájuk, megsebesítve az egyik rendőrt.



A robbanás akkor következett be, amikor a rendőrök be akartak menni a házba. A rendőrségi szóvivő szerint az asszony és gyermeke meghalt, egy rendőr pedig megsebesült. A tűzszerészek elkezdték a romok átvizsgálását.



A szóvivő szerint korábban a hatóságok letartóztattak egy Abu Hamza álnéven tevékenykedő, Husain nevű férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy egy az Iszlám Állam terroristaszervezettel rokonszenvező csoport tagja. Feltételezések szerint az ő felesége volt.



Indonézia, amely a világ legnépesebb muszlim országa, 1949-ben elnyert függetlensége óta folytat küzdelmet a szélsőségesek ellen. Suharto tábornok 32 éven át tartó elnöksége idején Jakarta minden eszközzel igyekezett megsemmisíteni a Darul Islam nevű dzsihadista csoportot, az al-Kaidának hűséget esküdött Jemaah Islamiyah terroristacsoport elődjét. A szervezetből később sokan csatlakoztak az Iszlám Államhoz is.



Suharto 1998-as bukása után az indonéz radikálisok, akik közül korábban sokan Afganisztánban is harcoltak, több fegyveres csoportot alapítottak.