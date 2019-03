Halálos áldozatai is vannak egy alabamai tornádónak, gyermek is veszett oda a romok alatt

Legkevesebb 14 ember meghalt, mert tornádók csaptak le Alabama állam délkeleti részére az Egyesült Államokban vasárnap délután. Jay Jones, Lee megye seriffje azt is tudatta, hogy a halálos áldozatok között gyerekek is vannak, és a forgószél több száz épületet döntött romba. "Hatalmas kihívást jelent a romok puszta mennyisége. Nem emlékszem pályafutásom során hasonló pusztításra" - mondta a seriff a CNN amerikai hírtelevíziónak. A megyei halottkém aggodalmának adott hangot, hogy a halottak száma tovább emelkedhet. "A mentőegységek mintegy 150 munkatársa van a helyszínen. Fantasztikus munkát végeznek" - közölte pár órával korábban az AP amerikai hírügynökséggel Rita Smith, a Lee megyei katasztrófavédelem szóvivője.



A helyi meteorológiai intézet adatai szerint helyi idő szerint 14 óra tájban söpört végig heves tornádó az érintett területen. Az Egyesült Államok déli részét súlyos viharok sújtják, és Alabama és Georgia állam egy-egy részére is riasztást adtak ki tornádóveszély miatt. A viharok miatt mintegy 10 ezer háztartásban nincs áram.