Oltásellenes diák lett bárányhimlős Amerikában

Jerome Kunkel, 18, balra (Fotó: bbc.com)

Felnőttek esetében azonban általában több hólyag képződik, mint gyerekeknél, illetve további különbség, hogy a felnőttek gyakrabban panaszkodnak súlyos betegségérzetre. A további tünetek közt megtalálható a magas láz (38,8°), az erős köhögés, a fejfájás, a mozgásproblémák, zavartság, az ízületi fájdalom, a hányinger, a fáradékonyság, az aluszékonyság is - írja a webbeteg.hu

Jerome most 18 éves és vallási okokból nem oltatta be magát. Áprilisban megtiltották, hogy iskolába járjon, mert nem volt védett a fertőző betegségekkel szemben, így nem csak magára, de a társaira is veszélyt jelentett. Az iskolai kosár csapatból is kitiltották. Ezek után perelte be az iskoláját.Akkor a bíróság elutasította a keresetét, mondván, hogy az iskolának igaza volt a potenciális veszélyt illetően. Most igazolódott a bíróság döntése. Jerome-ot bárányhimlővel diagnosztizálták.(via BBC