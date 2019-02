Repülőjáratok ezreit törölték az Egyesült Államok északi és nyugati vidékeit sújtó hóviharok miatt

Repülőjáratok ezreit törölték kedden, és áramkimaradások vannak az Egyesült Államok északi és nyugati vidékein a térséget sújtó téli viharok miatt.



Az észak-nyugati Seattle városától a keleti parti Bostonig összefüggő viharzóna tombol az Egyesült Államokban: folyamatosan havazik, az utak jegesek, Chicagót, Detroitot és Bostont is hó borítja.



Minnesotában, Michiganben, Wisconsinban 30-45 centiméternyi hó hullott vasárnap óta, egyes utakat lezártak. New Jerseyben Phil Murphy kormányzó rendkívüli állapotot hirdetett az állam északi megyéiben. Baltimore-ban és Philadelphiában ónos eső esik, s a lefagyott utakon számos baleset történt.



Az északnyugati Washington államban kedd este 90 ezren maradtak áram nélkül, s a középnyugati vidékeken is több mint 100 ezer lakásban nincs áram. Seattle-ben kedd óta meghatározatlan ideig zárva tartanak az oktatási intézmények.



A viharzónában akadozik a légi forgalom is: 2500 járatot töröltek, további 1500 járat pedig késve indul vagy érkezik. New York város mindkét repülőterén és a New Yorkhoz közeli newarki légikikötőben szintén járatkésésekkel kell számolni.



A viharzóna Kalifornia felé terjeszkedik, ahol az állam északi vidékein a meteorológusok előrejelzései szerint özönvízszerű esőzésekre, áradásokra, földcsuszamlásokra és áramkimaradásokra kell számítani a következő napokban.