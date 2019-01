Szemét lepi el Róma utcáit

Egészségügyi vészhelyzetről ír az olasz sajtó hétfőn, miután az elszállítatlan háztartási hulladék ismét beborítja Róma utcáit.



A kritikus szeméthelyzet miatt az olasz főváros mintegy 3 ezer iskolájának nem akarták megnyitni az épületeket a téli szünet után hétfőn újrakezdődött tanév első napján. Arra hivatkoztak, hogy az iskolák körül hetek óta felgyülemlett hulladék és a patkányok megjelenése egészségügyi veszélyt jelent. Végül az igazgatók engedtek és megnyitották az iskolákat, mivel ígéretet kaptak Virginia Raggi római főpolgármestertől, hogy a lehető leggyorsabban megtisztítja a fővárost a szeméttől.



A hétvégén majdnem 6 ezer tonna hulladékot szállítottak el az olasz főváros utcáiról, elsősorban az oktatási és más közintézmények közeléből.



Rómában régóta problémát jelent a háztartási hulladék elszállítása, amelyet az olasz fővárosban a nyílt utcán álló kukákban és tárolókban kell elhelyezni. Ezek teljesen megteltek, így most a szemét körülöttük tornyosul.



2013-ban telítettség miatt lezárták az olasz főváros legnagyobb szabad ég alatti hulladékgyűjtőjét, majd a többi telep is megtelt. A részben önkormányzati kézben levő római köztisztasági hivatal (Ama) pénz- és emberhiánnyal küzd, és nem képes a szemétszállítás rendszerességét biztosítani. December 11-én az egyik római külvárosi hulladéktelep is leégett, tovább nehezítve a városban összegyűjtött szemét tárolását.



Az utakon a szeméthegyeket kerülgető rómaiak a főpolgármesteri hivataltól várnak megoldást. Virginia Raggi, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) politikusa segítséget kért a rómaiaktól, felszólítva őket, hogy vegyenek részt a járdák megtisztításában. Valójában azonban a szemét összeszedése önmagában nem elegendő, ha nem szállítják el a hulladékot. A római önkormányzati testület kedden dönt az esetleges intézkedésekről. A főpolgármester nem zárta ki, hogy feljelentést tesz ismeretlenekkel szemben, szerinte ugyanis a szeméthelyzetet politikai ellenfelei okozták. Virginia Raggi emlékeztetett, hogy tavaly mintegy 500 utcai szeméttárolót gyújtottak fel.



Az Il Sole 24 Ore gazdasági napilap adatai szerint Róma városa 2017-ben több mint 277 millió eurót költött a területén előállított hulladék elszállítására Olaszország más tartományaiba vagy a többi között Ausztriába feldolgozásra.



