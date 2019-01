Tranzitzónákat hozna létre az osztrák belügyminiszter a bűnöző migránsok számára

Az osztrák belügyminiszter szerint jelenleg rendkívüli helyzet van Ausztriában –, a 2019-es év durván indult, több nők elleni erőszakos bűncselekmény történt már, ezeket szinte mind migránsok követték el.– véli Kickl, szerinte a migrációs válság hosszú távú következményei most kezdenek előjönni.Az FPÖ-s miniszter egy hárompontos tervet mutatott be a januári gyilkosságok után a helyzet kezelésére, különösen a migránsok kiutasítására koncentrálva.A Kronen Zeitung egyébként, hogy 2018-ban 26,5 százalékkal nőtt a migránsok aránya az erőszakos bűnelkövetők között.Kickl elmondta, hogy Szíriával megegyeztek arról, hogy az arab ország folyamatosan visszafogadja majd állampolgárait, ahogy rendeződik a helyzet a szíreknél. Emellett a legfontosabb eleme Kickl tervének az, hogy a bűnöző migránsokat egyből kiutasítják.Amíg ez nem valósul meg, vagy ha valamiért a kiutasítás akadályokba ütközik, addig a bevándorlókat egy tranzitzónában helyeznék el, hogy addig se veszélyeztessék az osztrák embereket."A tranzitzónából visszajönni nem lehet; csak egy irány van, ez pedig a bevándorló hazájába vezet" – mondta az osztrák belügyminiszter, aki cáfolta, hogy "lágereket" hozna létre, ám azt is hozzátette, hogy a jelenlegi helyzetben bizony tabukat kell döntögetnie a kormánynak, ha helyre akarják állítani a rendet.Az SPÖ részletesen még nem kommentálta a tervezetet,csupán annyit közöltek, hogy mindennek az európai jogrend szerint kell történnie az országban.