Új-zélandi terrortámadás - A kormány betilt minden katonai jellegű fegyvert

Bejelentem, hogy a kormány azonnali lépéseket tesz még ma, hogy gátat szabjon e fegyverek esetleges felhalmozásának és ösztönözze az embereket arra, hogy folytassák lőfegyvereik beszolgáltatását"

Ezen intézkedések eredményeként senki sem vásárolhat többé fegyvert a rendőrség engedélye nélkül, és biztosíthatok mindenkit, hogy hiába fáradoznak majd ilyen engedély kérésével"

- jelentette be csütörtökön Jacinda Ardern miniszterelnök, válaszul arra, hogy a múlt pénteki christchurchi terrortámadás elkövetője ilyen fegyverekkel gyilkolt meg ötven muszlim imádkozót két helyi mecsetben.- mondta Ardern.A fegyverek katonai jellegű, félautomata fegyverré alakításához szükséges alkatrészeket és a nagykapacitású tárakat szintén betiltják.Ardern kevesebb mint egy héttel a tömeggyilkosság után jelentette be a tiltó rendelkezéseket, miközben csak szerdán lehettek az első temetések.Csütörtökön legalább hat újabb áldozattól vettek búcsút Christchurchben, köztük egy tinédzsertől, egy labdarúgóedzőtől és egy iszlám hitre áttért nőtől.A tettes által a Facebookon élőben közvetített vérengzés után az új-zélandi miniszterelnök azonnal közölte, hogy szigorítani fognak a jogszabályokon, amelyek eddig lehetővé tették magánszemélyek számára a támadó jellegű, köztük félautomata fegyverek legális beszerzését és birtoklását is.- jelentette ki csütörtökön.A már meglévő fegyverekre vonatkozóan a kormányfő bejelentése szerint 100-200 millió új-zélandi dollár közötti visszavásárlási programot indítanak (egy új-zélandi dollár mintegy 190 forint).A betiltott fegyverek tulajdonosainak Ardren azt üzente, elismeri, hogy közülük sokan törvényes módon jártak el, éppen ezért indítják el a visszavásárlási programot.Szavai szerint átmeneti amnesztiát fognak életbe léptetni, de azok, akik a türelmi időszak lejártáig nem szolgáltatják be támadó fegyvereiket, 4000 dollárig terjedő büntetésre és három évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak."Az új-zélandiak nagy többsége támogatni fogja ezt a változást. Ebben egészen biztos vagyok" - jelentette ki a kormányfő.