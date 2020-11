Elindult a FILMIO, a magyar filmek első online tárhelye

Elindult az ország első csak magyar filmeket tartalmazó online filmtára, a FILMIO. A Nemzeti Filmintézet által kezdeményezett, egyelőre csak Magyarországon elérhető streamingszolgáltatás kínálatában mintegy 220 produkció, köztük 160 mozifilm szerepel.

„Kultúrtörténeti pillanatról beszélhetünk, hiszen a FILMIO-n keresztül a közel százhúsz éves magyar mozgófilm-kincs vált bárki által elérhetővé, folyamatosan bővülő kínálattal” – mondta Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos a FILMIO online indításán.

A számítógépen, tableten és okostelefonon keresztül is, reklámok nélkül elérhető FILMIO előfizetéses rendszerben működik, viszont – ahogy azt Káel Csaba kiemelte – a szolgáltatásért fizetett díj egyben a magyar film támogatása.

A mintegy 220 most elérhetővé vált alkotásból több mint 160 nagyjátékfilm szerepel, köztük a közelmúlt sikerei, így a Valami Amerika-trilógia, a Poligamy, a Megdönteni Hajnal Tímeát, a Swing, a Kincsem, A Viszkis, a Liza, a rókatündér és az Oscar-díjas Saul fia.

Digitálisan felújított és restaurált változatban tekinthető meg százhúsz régi magyar filmklasszikus, mint a Hyppolit, a lakáj; a Mici néni két élete; A tizedes meg a többiek; A veréb is madár; A tanú; a Régi idők focija; A Pogány Madonna; a Megáll az idő; a Szamárköhögés; a Macskafogó; a Roncsfilm; a Sose halunk meg; a Csinibaba vagy a Moszkva tér.

A kínálatban szerepel az egyik első fennmaradt magyar mozifilm, Michael Curtiz (Kertész Mihály) 1914-ben forgatott alkotása, A tolonc. A filmio.hu-n animációk, dokumentumfilmek, tévéfilmek is szerepelnek, a választék hétről hétre nő.

Az induló csomagban tizennégy cannes-i fesztiváldíjas, nyolc Oscar-jelölt, két Oscar-díjas, továbbá két-két berlini és európai filmdíjas alkotás található.

A színészek közül Törőcsik Mari látható a legtöbb filmben, húszban. A FILMIO-n információk olvashatók az egyes filmek készítőiről, tartalmáról, emellett filmplakátok és számos extra, köztük standfotók, werkfilmrészletek kerülnek fel a felületre. A filmek bemutatásuk időpontja, műfajuk és más szempontok alapján is kereshetők a tárban.

„Hiányzott már egy olyan platform a közönségnek, ahol egyben elérhető a magyar filmek java, legálisan, kiváló minőségben. A FILMIO felépítése egy évvel ezelőtt kezdődött a Nemzeti Filmintézet munkatársaival. Össze kellett hangolni az archívum, a labor, a marketing és a forgalmazási részleg munkáját, ami komplex feladat volt. Saját arculattal szerettünk volna előállni” – hangsúlyozta Káel Csaba. A platform műszaki hátterét az Antenna Hungária csapata hozta létre és üzemelteti.

Káel Csaba elmondta, hogy a filmintézet tárgyal a Színház- és Filmművészeti Egyetem teljes archívumának átvételéről.

A FILMIO jelenleg kizárólag Magyarországon érhető el.

A tervek szerint a filmek hamarosan magyar akadálymentesített és angol felirattal is nézhetők lesznek, készül az okostévé-applikáció, továbbá a V4 filmintézetei is kapcsolódni fognak saját tartalmakkal a felülethez.

„Az a kultúrkör, amit számunkra a filmek jelentenek, nagyon fontos az életünkben és szeretnénk, ha ezzel a gyerekeink is tisztában lennének. A FILMIO egy új, speciális forgalmazási felület: miközben továbbra is fontos számunkra a mozi, manapság nagyon sok film a streamingszolgáltatásban jelenik meg. Így élik ma reneszánszukat a dokumentumfilmek és a sorozatok. A FILMIO segíthet abban, hogy vegyes forgalmazásban minél több magyar film tudjon eljutni a nézőkhöz. Lényeges, hogy a szakma számára is feltárjuk a filmtárban rejlő lehetőségeket” – jegyezte meg a kormánybiztos.

A FILMIO elindítására szervezett online beszélgetésen részt vett Dobó Kata színész-rendező, Divinyi Réka forgatókönyvíró és Lajos Tamás operatőr-producer is.

A tervek szerint az új filmek a mozibemutatót követően a FILMIO-n lesznek először láthatók, sőt számos, kifejezetten moziforgalmazásra szánt mozgókép premierje a FILMIO-n lehet. Az induló havi előfizetési díj 890 forint, a regisztráció januártól 1190 forintra emelkedik, jövő tavasztól előfizetés nélkül egy-egy adott filmet is ki lehet kölcsönözni.