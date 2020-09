Még két hétig várják a történeteket a 100 szóban Budapest pályázatra

A beküldött történetek műfaji megkötés nélkül legfeljebb száz szóból állhatnak, és valamilyen módon Budapesthez kell kötődniük.

Még mintegy két hétig várják a történeteket a 100 szóban Budapest című pályázatra, amelyet idén hetedik alkalommal hirdetett meg a Mindspace csapata.

Mint Varga Cili, a pályázat koordinátora, a Mindspace munkatársa az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában elmondta, a felhívásra kortól függetlenül bárki jelentkezhet. A beküldött történetek műfaji megkötés nélkül legfeljebb száz szóból állhatnak, és valamilyen módon Budapesthez kell kötődniük.

A szervező az elmúlt évek témái között említette, hogy gyakran az unokák megírják a nagyszülők történeteit, sok elbeszélés tömegközlekedési eszközökön játszódik, emellett a pályázók gyakran írnak szerelmi csalódásokról, munkahelyi konfliktusról is. Beszélt arról is, hogy az írások az adott év korlenyomatát is adják, ebben az évben valószínűleg többen fognak majd arról írni, hogy milyen volt bezárva lenni otthon.

A beküldött írásokat a Fiatal Írók Szövetsége szűri elő, ezt követően bírálja el a szakmai zsűri, amelynek tagjai idén Boncsér Sára színművész, Szabó Benedek zenész, a Galaxisok alapítója és Závada Péter költő-dalszövegíró.

A legjobb három írás szerzője pénzjutalomban részesül, a fődíj 100 ezer forint. A legjobb 12 történethez emellett kortárs grafikusok készítenek majd illusztrációkat – tette hozzá.

A pályázók szeptember 30-ig küldhetik be munkáikat online. A pályázat eredményhirdetése november 17-én, Budapest születésnapján lesz. A legjobb 100 írás megjelenik majd egy POKET kiskönyvben, illetve a felhívás honlapján is olvasható lesz. A honlapon 2014-ig visszamenőleg megtalálható a legjobb száz írás és az illusztrációk is – mondta el Varga Cili .