Megjelent a Margaret Island új lemeze

Hullámzó időszakot ölel fel a Margaret Island negyedik nagylemeze, a “Hol marad az én történetem”. Az album leginkább a 2020-as évről, a csapat belső folyamataiban, gondolataiban végbemenő változásokról mesél. Az összes korábban megjelent közül talán ez lett a legszemélyesebb. Az albumot teljes egészében Fonyódon, Viki otthonában írták, fél év közös elvonulás alatt.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev álságos ígérgetésbe kezdett a pedagógusoknak

“Számomra a Hol marad az én történetem ugyanúgy kísérletező jellegű, mint az eddigiek, de

az alkotói folyamat jelentősen eltért a korábbiaktól, a 2020-as lezárásokkal bejött ugyanis egy olyan intim faktor, amire mi sem számítottunk.

Közel fél évet voltunk összezárva, és ez alatt született meg a most megjelent lemez gerince” – meséli Lábas Viki, a zenekar énekesnője.

“A teljes anyagot Fonyódon, a nappalinkban vettük fel, így a legnagyobb inspirációs forrást az ottani környezet, az állatok és a víz közelsége jelentette, ami egyben mentsvárunk volt ebben a rendhagyó, bizonytalan időszakban. Úgy érzem, hogy Kristóffal nagyon megtaláltuk a közös hangot a dalszövegek írásánál: egyre ügyesebben tudjuk egymás gondolatait befejezni / kiegészíteni. Bálintnak pedig abban volt óriási szerepe, hogy letisztázzuk az ötleteket: ő segített a földön tartani a lemez anyagát.”

“Használtunk hangjegyzeteket a kertben zajló madárcsicsergésről, fűnyírásról, sőt, még a Balaton hullámainak hangja is visszaköszön az albumon.”

“Az anyagban abszolút benne van a balatoni ház, a természet, ez adja meg az album karakterét: használtunk hangjegyzeteket a kertben zajló madárcsicsergésről, fűnyírásról, sőt, még a Balaton hullámainak hangja is visszaköszön az albumon. De ilyen például Viki régi pianínója is: ezen lettek felvéve az akkordok, és bár nem szól hibátlanul, egy olyan egyedi hangzást ad, amiről tudjuk, hogy ezt csak mi tudjuk megcsinálni” – árulja el Füstös Bálint gitáros.

Hangzását tekintve a korábbi “margaretes” zenei világ kiegészül egy újfajta megközelítéssel is, annak köszönhetően, hogy Toldi Miklós produceri munkája végigkíséri az anyagot: “Ez volt az első alkalom, hogy egy olyan producerrel dolgoztunk együtt, aki az összes dalba és a lemez ívébe is beletette tudását” – avat be Törőcsik Kristóf basszusgitáros a háttérmunkálatokba.

“Miki rengeteget adott hozzá: nemcsak a hangzás lett sokkal poposabb sőt, néhol elektronikusabb, hanem hozott magával egy olyan megnyugtató, stabil magabiztosságot, ami ránk és a kreatív folyamatokra is nagyon pozitívan hatott.”

Bálint szerint is

“frissítő volt ez a változatosság, ami annak is köszönhető, hogy a már a korábbi lemezekről ismert Hujber Szabolcs mellett, most először Szepesi Mátyás dalszövegíróval is együtt dolgozhattunk.

A megújulás mellett azért azt a hagyományt is továbbvittük, hogy legyen egy Bródy János dalszöveg is a lemezen. Nem mellesleg feldolgoztunk egy olyan korábbi Fonográf-dalt, ami tökéletesen illett a hetedik születésnapját ünneplő zenekarhoz.”

Az album szeptember 2-án jelent meg digitálisan, élőben pedig szeptember 11-én hallhatja először a közönség, a Kobuci kertben.

A lemezbemutató Facebook-eseménye ezen a linken elérhető.