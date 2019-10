Huszonegy nap alatt a világ körül

Gyerekkorában még csak a kezében pörgette a földgömböt, felnőttként azonban már a valóságban is bejárta a világot Hörömpöli Luca. Évente csak huszonegy szabadnapja van, de azt mind utazásra használja fel. Erről internetes naplót is vezet, amiből a kezdő és haladó világjárók is hasznos tippeket kaphatnak egy-egy külföldi utazáshoz.

Luca 2017 novemberében indította el a blogját és a hozzá kapcsolódó Instagram-oldalt, de az utazás szeretete már jóval korábbról fakad. – Gyerekkoromban számos estét töltöttünk a szüleimmel a világító földgömböm pörgetésével, és bár elsősorban az ő földrajzi tudásukat teszteltem, valójában ekkor szereztem meg a saját lexikális tudásom nagy részét is. Ha már fel tudtam sorolni az USA és Kanada határán található Nagy-tavakat, vagy a főbb japán szigeteket, ebből viszonylag korán született meg az igény, hogy meg is látogassam őket. Előbbiekhez már többször is volt szerencsém, az utóbbiak még a bakancslistámon vannak – mesélt az utazás szeretetéről Luca. Papírlapról az internetre Az internetes napló „elődje” papíralapon készült, Luca gyerekkora óta lejegyezte a családi nyaralásokat, ám aztán arra gondolt, tapasztalatai hasznosak lehetnek másoknak is.

– A blog legfőbb célja, hogy minél több információt adjon át szórakoztató módon az utazni vágyóknak, így az első benyomásokon és a személyes élményeken túl általában teletűzdelem hasznos tanácsokkal és linkekkel, vagy éppen a negatív tapasztalataimmal is. Az eddigi legjobb visszajelzést a máltai élménybeszámolóm kapta, egy külföldi lány keresett meg Instagramon, hogy megköszönje a cikket, ugyanis ezt találta az interneten elérhető anyagok közül a leghasznosabbnak. Az ilyen pillanatokban tudom, hogy van értelme és létjogosultsága a blogomnak, és ez bizony szívmelengető érzés – mesélt a blogjáról a csongrádi lány. Van még felfedezni való Az utazó eddig huszonnyolc országban járt, főleg Európát és Észak-Amerikát barangolta be, ezért még van benne némi hiányérzet. – Még mindig úgy érzem, a világnak csupán nagyon kis szeletéről van ismeretem – vallja Luca. – Európán belül az Azori-szigetek voltak eddig a legkülönlegesebb úti célom, Sao Miguel teljesen elvarázsolt a természeti adottságaival és a gyönyörű túraútvonalaival. A párommal nagyon szeretünk autós túrákra indulni, az egyik legkedvesebb emlékem pedig Írországhoz fűződik, tavaly a szüleimmel együtt fedeztük fel autóval a szigetország néhol egészen elképesztő tájait – mesélt élményeiről Luca. Hűtőmágnes helyett Munka mellett nem könnyű hódolni a szenvedélyének, de minden szabadnapját utazásra használja fel. Mindig indulásra kész, sosem utazik nagy csomaggal. – A ruhákon kívül mindössze egy könyv szokott a táskámban landolni, illetve a fényképezőgépem és a laptopom, hogy már menet közben lejegyezhessem a benyomásaimat egy adott városról vagy országról. A könyveket egyébként nemcsak viszem, hanem hozom is; mindenhol fel szoktam kutatni a legjobb könyvesboltokat, és még nem fordult elő, hogy ne találtam volna valami érdekeset az angol nyelvű részlegen. Képeslap és hűtőmágnes helyett ezeket a könyveket hozom haza magammal, és mindegyikbe beleírom a város és a bolt nevét, ahol vettem, hogy évek múltán is felidézhessem őket, ha belelapozok valamelyikbe.