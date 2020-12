Nem maradnak olvasnivaló nélkül a csongrádiak

A hatályos járványügyi rendelkezések szerint bezárt a Csemegi Károly Könyvtár. Bár az intézmény nem látogatható, a könyvkölcsönzést mégis sikerült megoldani: az olvasók a könyvtár adatbázisa alapján kiválasztják, mit szeretnének kivenni, majd e-mailben, messenger üzenetben vagy telefonon „megrendelik”, a kívánt könyveket pedig a könyvtár ajtajában vehetik át.

– Már tavasszal felkészültünk arra, újra bekövetkezhet ez a helyzet és hogy működőképes így is a kölcsönzés, így lényegében egy nap után be is tudtuk indítani azokat a szolgáltatásokat, amelyekkel mindenkit megpróbálunk ellátni olvasnivalóval.