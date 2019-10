Két kiállítás is nyílik ezen a napon.

A hódmezővásárhelyi Alföldi Galériában szombaton déli 12 órakor nyílik meg a 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat. Köszöntőt mond Miklós Péter, a Tornyai János Múzeum igazgatója. A kiállítást megnyitja Kőnig Frigyes Munkácsy-díjas festőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára. Közreműködik Mózes Tamara énekes, zongoraművész. A 66. Vásárhelyi Őszi Tárlat december elsejéig tekinthető meg.

Ezt követően 13 óra 30 perckor a Tornyai János Múzeumban nyílnak meg a tavalyi, a 65. Vásárhelyi Őszi Tárlat kiemelt díjazottjainak kiállításai. Ámmer Gergő Tornyai-plakettes szobrászművész A tökéletlenség harmóniája, Kaliczka Patrícia Rudnay Gyula-ösztöndíjas festőművész Fehér Eufrátesz, valamint Rózsa Luca Sára Fiatal Festők Nívódíjas festőművész Thy will be done (Legyen meg a te akaratod) című tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállító művészeket Fehér Dávid művészettörténész méltatja, a megnyitón a zenei közreműködő Zoltai Attila lesz. Ezek a kiállítások november 10-ig lesznek látogathatók.

(borítóképünk nyáron készült: a műveket válogatták a tárlatra. Fotó: Arany-Tóth Attila)