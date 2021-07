Zenétől hangos Sándorfalva – Fotók

A megye minden részéről érkeztek fiatalok az idei sándorfalvi könnyűzenei táborba. A gyerekek egy héten keresztül az általuk kiválasztott hangszereken zenélhetnek, pénteken pedig záró előadást is tartanak, hogy bemutassák, mit tanultak. Akár félévnyi zeneiskolai tananyagot is megtanulhatnak ilyenkor a szakképzett zenetanároknak és az intenzív foglalkozásoknak köszönhetően.

A héten zajlik a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola zenetábora. Immár 15. alkalommal rendezik meg az egyhetes programot, melyre teljesen kezdő és már zenét tanuló gyerekeket is várnak.

Kaszás Tibor táborvezető elmondta, a korábban bentlakásos programot, a járványhelyzet miatt, a tavalyihoz hasonlóan idén is napközis jelleggel rendezték meg, ezért a távolról érkező fiatalok most sem tudtak eljönni. Így is van 62 gyerek, a megye egész területéről.

– Mivel a művészetoktatásban már nincs alsó korhatár, óvodás táborosunk is van, a legidősebb pedig 23 éves. Sokan már évek óta rendszeresen visszajárnak, de akadnak olyanok is, akik korábban soha nem zenéltek. Gyakori jelenség, hogy a táborunkban ismerkednek meg a gyerekek a hangszerekkel, több mindent kipróbálnak, szeptembertől pedig arra a tanszakra iratkoznak be, amelyik a legjobban megtetszett nekik – mesélte a táborvezető.

A programok minden reggel egy átmozgató tornával indulnak, majd a gyerekek beosztott órákon vesznek részt.

Vannak csoportos és egyéni foglalkozások, illetve szakmai előadásokat is hallgatnak néha. Az alsósok számára a pihenőidőben rendelkezésre áll a kézműves-foglalkoztató is, ahol két zeneóra között pihenhetnek, alkothatnak – természetesen zenehallgatás közben. A napot pedig minden este koncert zárja, melyet együtt hallgatnak meg.

– Zenetanulás szempontjából ez egy nagyon intenzív hét. Akár félévnyi tananyagot is el lehet ilyenkor sajátítani, hiszen napi 5-6 órájuk van a fiataloknak – mondta el Kaszás Tibor. Mindezt megerősítette Varga Rudolf szintetizátortanár is.

– Még a teljesen kezdők is eljutnak a hét végére odáig, hogy be tudnak mutatni egy önálló darabot a zárófellépésen, amelyet a szülőknek tartunk – mesélte.

– Természetesen tehetségfüggő, ki hogyan tud fejlődni, de a lehetőség adott. Ráadásul itt mindenki azt játszhatja, amihez kedve van, sőt segítünk is: ha túl bonyolult a kiválasztott zeneszám, átírjuk a szintjének megfelelőre. Így tehát úgy neveljük zenére és művészetre a fiatalokat, hogy még élvezik is – tette hozzá.

Mindezt a saját szemünkkel is megtapasztalhattuk: a 8 éves Vince például szabad idejében is a dobokat püfölte egy üres teremben.

– Tavaly itt kezdtem el dobolni. Nagyon szeretem ezt a tábort, mert sok lehetőség van a zenélésre. Remélem, egyszer én is dobos leszek – mondta. Hasonlóan lelkes az idősebb generáció is. A 16 éves Prieger Nimród már nyolcadjára táborozik a STAMI-val, dobolni például már csak itt van ideje, az iskola és két másik hangszer mellett az már csak hobbiként fér bele az életébe.

– Zongorázom és basszusgitáron is játszom – mesélte. Mint mondta, nagyon jó közösségben van, itt ismerte meg például a legjobb barátját. De szakmailag is sokat jelent a tábor, hiszen képzett zenészektől tanulhat.

– Bár lassan én leszek itt a legidősebb, de ez sem zavar, szeretek ide járni – tett hozzá.