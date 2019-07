A makói fürdőfesztivál ismét nagy sikert aratott - a főzőversenyen még indiaiak is főztek

– A mi birkapörköltünk attól kü­­lönleges, hogy a szokásos hozzávalókon kívül káposztát is teszünk bele. Ettől szelídebb, harmonikusabb az íze – mondta Engi Péter, aki a Szabadkához közeli Ludas fő­­zőcsapatának vezetője volt a makói fürdőfesztiválon. A bográcsos finomság mellett cse­­vapot, házi szalonnát és kol­bászt sütöttek. Ludas egyébként fokhagymatermelő vidék, akárcsak Makó. Megtudtuk, a baráti társaság nem csak főzni jár a Hagymatikumba: nagyon szeretik a fürdőt, van, hogy há­­rom busszal érkeznek – főként idősebbek.A Hagymatikumban most rendezték meg a hetedik für­dő­fesztivált – tudtuk meg Lajtosné Papp Noémitól, a mar­­ketingcsoport vezetőjétől. A háromnapos programot időnként meg-megszakította a zápor, de minden rendezvényt megtartottak – volt, amit zárt térben, a benti élménymedencéknél. Mindennap volt zenés kívánságműsor, tartottak sport­­bemutatókat, felléptek éne­­kesek, zenekarok, minden­­ki találhatott a saját ízlésének megfelelő szórakozást. A legérdekesebb azonban idén is a tucatnyi csapat részvételével megtartott, jó hangulatú, zenével kísért főzőverseny volt.A indulók közül a legegzoti­kusabb a Namaszté Makó nevű csapat volt. A név egy indiai üdvözlésre utal – azért, mert a három tag közül kettő indiai. Az egyetlen magyar, Marik Ta­­más szegedi, egyébként mindhárman a szegedi egyetem kutatói; a sütés-főzésben részt vett még Tamás menyasszonya, Chetna Tyagi és egy barátjuk, Paras Gaur. Tavaly a Délmagyarországban olvastak a versenyről. Jó bulinak gon­­dolták, ezért átjöttek – és mi­­után meg is nyerték a versenyt, idén újra beneveztek. Méghozzá egy hagyományos in­­diai roston sült gombával. Ami érdekes, hogy egyébként Tamás mikrobiológusként ép­­pen gombákat kutat.– Ezt most roston sült csirkemellel együtt készítjük el, így félig magyar étel is lesz – mondta a fiatal tudós, miközben még készült a nem mindennapi csemege.