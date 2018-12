A marketingbe és a programszervezésbe is be kell fektetni: utolérheti Makó Gyulát

Makó fő vonzereje a fürdő, de van még látnivaló bőven a városban – és szórakoztató program is kell a turistának. Fotó: Szabó Imre

A sztráda is segít



– Van, amiben máris jobban állunk, mint Gyula, ez pedig a megközelíthetőség – emlékeztet Gergely Gábor, a Hagymatikum igazgatója. – Három országból 8 millió ember érhet el bennünket autópályán két óra alatt – magyarázza. Szerinte a békési város több évtizedes előnyét le lehet felezni, talán harmadolni is; a fürdőbővítés és a szállodaépítés után akár át lehet csábítani a Gyulához szokottakat is. A beruházásokon kívül ehhez szerinte például az kell, hogy a vendéglátóegységek nyitvatartása alkalmazkodjon a vendégek igényeihez. – Több étterem, bár, söröző kellene, és hogy ezek ne csak este tízig fogadják a vendégeket – ad tippet.

Nem lehetetlen, de azért sok minden kell hozzá – így látják szakemberek azt az első hangzásra merésznek tűnő kijelentést, amely szerint idegenforgalmi szempontból Makó néhány éven belül utolérheti Gyulát. A kijelentés Lázár János honatyától származik, aki legutóbbi sajtótájékoztatóján hosszasan beszélt Makó Turisztikai lehetőségeiről. Elhangzott: a Maros-parti városban a Nemzeti turisztikai Ügynökség adatai szerint 2012-ben10 ezer vendégéjszakát regisztráltak, idén eddig pedig 44 ezret. Hat évvel ezelőtt 10 szálláshely volt Makón – most 62, és az önkormányzat idegenforgalmi adóbevétele is a hatszorosára nőtt.A további fejlődés érdekében a kormány úgy döntött, támogatja a Hagymatikum bővítését; az 5 milliárdos összértékű munka terveit novemberben lezárta a Makona Tervezőiroda, a munka jövőre indulhat. Emellett arról is kormánydöntés született, hogy a fürdő közelében 70 százalékos állami támogatással új, 100 férőhelyes, 4 csillagos szálloda épülhet. A turisztikai ügynökség azt várja, hogy miután megvalósulnak ezek a beruházások, a vendégéjszakaszám akár 150–200 ezerre is nőhet.– Ambiciózus, de nem elérhetetlen célkitűzés – vélekedett Csábi Mihály, a Hotel Glorius nemrégiben kinevezett igazgatója. Hozzátette: Gyulának a vendégéjszakák számát tekintve jó tízszeres az előnye Makóval szemben, és az is tény, hogy az idegenforgalom tudatos fejlesztését jóval előbb kezdte. Úgy gondolja, a Maros-parti városban legalább két évtizedes folyamat kell ahhoz, hogy felérjünk a dobogóra.– Önmagában a szálláshelyek bővítése nem elég. Nagyon komoly marketingmunkára lesz szükség, ebbe is be kell ruházni – mondja. Ez a lehetőség Makó előtt is nyitva áll, ahogy a határ közelsége miatt a román és a szerb érdeklődőkre is lehet alapozni. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy nőjön a vendégéjszakák száma?– Nem csak azt, hogy még több turistát csábítunk ide – válaszolja. – Fontos, hogy azok, akik idejönnek, ne csak egy wellnesshétvégét akarjanak itt eltölteni. Ennek érdekében bővíteni kell a szórakozási lehetőségeket és programokat kell a vendégeknek szervezni – hívja fel a figyelmet.Hasonló véleményen van Rozsnyai Éva, a vendéglátásban, idegenforgalomban érdekelt helyi vállalkozásokat összefogó szervezet, a Makó és Térsége Turisztikai Egyesület vezetője. – A városlakók, panziósok, vendéglátósok vágynak a tiszta, virágos környezetre, látják, hogy növelni kell az élményturizmus kínálatát – mondja. Nagy lehetőség ebben a Maros-part: a kalandpark, a lombkorona sétány, az erdő és a folyó, a lovarda fejlesztése. Ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a megnövekedett autóforgalom és az örvendetesen gyarapodó kerékpárhálózat nem mindig vonzerő a pihenni vágyóknak. A belváros sétálóövezetté nyilvánítása például segítené a Makovecz-féle épületek megcsodálását, a polgári miliő élvezetét, s a gyarapodó éttermek kínálatát. – A mediterrán Makón nem nyargalni kell, hanem élvezni a szökőkút csobogását és a gyerekektől vidám terek biztonságát – mondja Rozsnyai.