Aprókat lép előre Kövegy

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester. Fotó: Karnok Csaba

– Színvonalas, szórakoztató falunapot tartottunk. Négy év után most először tudtuk megrendezni – kezdi a visszatekintést 2018-ra Galgóczkiné Krobák Mária, Kövegy polgármestere. A község a legkisebb szerte a megyében, 404-en lakják. Galgóczkiné azt mondja, számukra a legfontosabb az, hogy ezt a lélekszámot meg tudják őrizni – ez a legfontosabb szempont a közösségépítésben és a beruházások terén is.Ami az utóbbit illeti: épp az év végére lett kész a járdaépítés. 14 millió forintba került, és ennek köszönhetően megújult a főutca járdájának negyede. Költöttek az intézményekre is: a könyvtárba berendezéseket, eszközöket vásároltak, a kultúrházba új padokat, székeket, a teleházba pedig új monitorokat. Ami pedig az emberek megélhetése szempontjából fontos: folytatódott a közmunkaprogram. Itt is jellemző egyébként, hogy egyre kevesebben élnek ezzel a lehetőséggel, mert helyette el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Kövegyen a múlt év 23 közmunkással indult – az év végére 19-en maradtak. És ugyancsak a falut is érintő siker, hogy 2018-ban elkészült a Csanádpalotát Makóval összekötő út felújítása – ezzel Kövegy, amely a két város között fekszik, nyilvánvalóan jól járt.Az idei évben is lesznek fejlesztések, köszönhetően a tavaly beadott pályázatnak. A rendelő mellett új épületet kap a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, illetve felújítják, még napelemekkel is felszerelik a könyvtárt és a polgármesteri hivatalt. Mindez együtt bő 60 millióba fog kerülni. És ami egyelőre csak álom: szeretnék felújítani a művelődési házat, illetve terveznek egy kültéri játszóteret is. Mi több, ha összejön, megint lesz falunap.