Mária és lánya egyaránt szerepelt már az újságban

Mária nagyon örült a nem várt meglepetésnek. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon örültem! Alig akartam elhinni, ugyanis soha életemben nem nyertem semmit – mondta kiszombori előfize- tőnk, Hegyes Istvánné, amikor azt kérdeztük, mit szólt, hogy rámosolygott a szerencse. A 80 esztendős nyugdíjas pedagógus a lapunktól szendvicssütőt és edénykészletet kapott hűségének jutalmaként.A Délmagyarországot emberemlékezet óta olvassa – férje kedvéért, aki fiatalkorában sportoló volt, és jól ismerte az akkori sportrovatot, kezdték járatni sok évtizeddel ezelőtt. Akkoriban Klárafalván laktak – Mária ott, párja pedig a szomszédos Ferencszálláson dolgozott pedagógusként. Az asszony 12 esztendeje sajnos megözvegyült, de a laphoz azóta is ragaszkodik. Néhány példányt el is tett belőle – például amelyikben még tanítónőként nyilatkozott, vagy amelyikben a lányáról írtunk mint sikeres tornászról.– Kora reggel megyek a postaládához, kiveszem, és azzal indul a nap, hogy végigolvasom – mondja. El sem tudja képzelni a napot másként, mint hogy a Délmagyarral induljon. Főképp a helyi hírek érdeklik, de nagyon szereti a Rejtvénymagazint is, amit kitűnő agytornának tart – érdekes, hogy fiatalabb korában ez kevésbé érdekelte. A másik kedvence a Gasztromagazin, amiből gyakran főz.Hegyesné aktív életet él. Nap mint nap bevásárol, nemcsak magát, de a testvérét is ellátja ebéddel, s közben szívesen kertészkedik, gyönyörű virágokat nevel. – Nem vagyok egyedül, hiszen a fiam, a lányom és az unokák látogatnak. Hétvégente mindig nagy ebéddel várom őket – jegyezte meg mosolyogva. Ez mostantól, ajándékainknak köszönhetően még egyszerűbb lesz.