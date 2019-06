Jó hírünk van: a férfiak is tudnak kenyeret venni!

(X)

Kóstolta már a Varga Pékség foszlós kalácsát? Mennyei. Mi a titka? A lassú kelesztés. Gyakorlott háziasszonyok jól tudják, hogy minél tovább kelesztjük a tojással megkent kalácsot, annál jobb állagú lesz a végeredmény. Ezt alkalmazza a mórahalmi Varga Pékség is, amely egy Nyugat-Európában már bevált technológiával készíti egyes termékeit. A halasztott kelesztés során egyszerre sok aprósüteményt, kiflit, zsömlét, töltelékes terméket és pogácsát készít el, majd sütés előtt 3 Celsius-fokon hűtőben tárolja 10-18 órán át. Várakozás közben az érési folyamat beindul. Minél tovább várnak, annál jobb és eltarthatóbb lesz az áru.– Az íz- és aromavilág az érés alatt fokozatosan változik meg – magyarázza Varga Ferenc, a Varga Pékség tulajdonosa. Termékeink tovább maradnak finomak és tartalmasak, könnyebben emészthetőek, laktatóbbak, puhák – ellenben a pékségek általában alkalmazott gyors technológiájával, ahol az érési folyamat elmarad és a termék állaga gyorsan romlik.A hagyományra, minőségre és valódi ízre törekvő, 25 éves pékség leveles, töltelékes süteményeinél is minőségi margarint, tölteléket, lisztet használ. Jelenleg 18 szakmunkás pék keresi náluk a kenyerét, szakmájukat mindannyian hivatásuknak tekintik. A családi vállalkozás másik specialitása a hagyományos kovászolt technológiával készült tanyasi rozskenyér, és jó pár termékük megfelel a kézműves kategóriának is: csak dagasztáshoz használnak gépet, a formázás kézzel történik. Öt mintaboltja van: Szegeden a Jókai és a Katona József utcában, valamint a Mars téri nagycsarnokban, továbbá Mórahalmon a Röszkei úton és a Szegedi úton találja meg őket. Ezen kívül 180-200 Csongrád megyei üzletben találkozhat a pékség áruival. A Varga Pékség próbája az evés! Kérjen a boltban Varga-termékeket!