Szombat esti bicskázás a Hágiban!

Régen

Most



Dankó Pista est Asztalfoglalás: (30) 870 7900

(X)

61 forint 60 fillérbe került évtizedekkel ezelőtt a legendás Hági Udvar ikonikus fogása, a Dorozsmai bicskás pecsenye. Legalábbis erről árulkodik egy 80-as évekből megmaradt, eredeti, írógéppel gépelt Hági étlap Carte du jour-ja, vagyis napi ajánlata, mely az ország nyugati feléből postán jutott el Szegedre néhány hónappal ezelőtt.A megújult Hági Udvar nem volt rest, a a régi étlap megjelenése alapján elkészíteni étlapját, melyen a jelenlegi ikonikus étel, a borjú bécsi mellett szerepel a híres Dorozsmai bicskás pecsenye is: a foghagymás sertéstarja lyoni hagymával, tepsis burgonyával, kakastaréj szalonnával, savanyúsággal.Bizonyára van jó néhány olyan olvasó, aki nosztalgiával gondol a fenséges eledelre, melyet június 22-én, a Hági Udvarban ismét megkóstolhat: a Dankó Pista esten ugyanis ezt szolgálják fel a vendégseregnek, akit közben a Szegedi Dankó zenekar szórakoztat.A cigány Petőfiként aposztrofált Dankó Pistára emlékező formáció tagjai közül többen régi motorosként sokat muzsikáltak a Hágiban. Bakró József prímás mellett itt lesz Rácz József nagybőgős, Czutor Róbert cimbalmos, Rácz Zoltán zongorista, klarinéton Tonté József játszik. A régi zenészek neve az asztalokba ütve is olvasható.A nosztalgikus hangulatot desszertként a finom sarokház torta, illetve az ajándékba járó cigánymeggy pálinka fokozza- ígéri Polner Zsanett, a Hági Udvar ügyvivője, hozzátéve, a rendezvényre a belépés ingyenes, ugyanakkor ajánlott előre asztalt foglalni, mert máris szépen fogynak a különleges hangulatú, hagyományteremtő szándékkal életre hívott estére, ahol a zenészek már 19 órától a húrok közé csapnak.A családostul érkezőknek jó hír, hogy a Sörcsarnok mögött gyerekbarát helyet alakítottak ki, egy kis játszótér homokozója, dömperei, autói, asztalkái várják a legkisebbeket. A régi Hágira emlékeztetnek a Sörcsarnok falait díszítő „vadak": fácán, őz és agancsos állatkoponyák. Itt és a Vadász teremben ingyenes darts is várja a játékos kedvűeket.Az összesen 300 fő befogadására alkalmas kinti rész az elmúlt hetekben még otthonosabb vált. A híres Hági-platánon túl a sok új növénydekoráció a terasz kert- jellegét erősíti. Hatalmas kivetítőin nem csak sportközvetítéseket nézhet a vendég.Június 23-án, a Dankó est másnapján indul a Hági Vasárnapi mozija, ahol klasszikus filmeken szórakozhat a popcorn-t, sültkrumplit, zöldségchipset ropogtató, sört és limonádét szürcsölő közönség.