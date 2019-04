A célját eddig teljesítette a Floratom

Vitsek sérülése után egyre jobban játszik. Fotó: Kuklis István

– A biztos bennmaradás volt a célunk a szezonkezdet előtt – kezdte a beszélgetést Lukács Levente, a Floratom Szeged férfi asztalitenisz-csapatának játékos-edzője. – Ezt a tervünket már teljesítettük, jelenleg stabilan az ötödik helyen állunk, sajnos már nincs esélyünk bejutni a legjobb négy közé, de maximálisan elégedett mindenki az idei teljesítménnyel.14 meccset játszott a szegedi csapat: öt győzelmet, két döntetlent és hét vereséget könyvelhetett el. Mivel teljesen átalakult a keret, így most nem volt elvárható, hogy megismételje az elmúlt szezon teljesítményét és ott legyen a legjobb négy között.– Vitsek Iván súlyos sérülése után tért vissza, és játszik egyre jobban. Nyolc hónapot hagyott ki, Achilles-ín-szakadása volt. Szerencsére ez a múlt, de nem volt neki könnyű visszakapaszkodnia. Kószó Attila és jómagam alkotjuk még a keretet, egy éve nem gondoltam volna, hogy nekem is ilyen sok meccset kell játszanom. Nem volt egyszerű összeegyeztetnem a munkámmal és kislányommal töltött időt, de végül megoldottam.A Floratom építkezik, így nem elképzelhetetlen, hogy a 2019–2020-as szezonban egy fiatal, de annál tehetségesebb asztaliteniszező is szerepet kap az extraligában szereplő együttesben.– Szántosi Dávid a jövő nagy reménysége. Még csak 12 éves, de Európa-válogatott, újonc korosztályban szerepel. Szeretnénk fokozatosan beépíteni, így biztos vagyok benne, hogy a következő idényben több meccsen is asztalhoz állhat majd.