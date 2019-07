A szinte hibátlan Gumisziget nyerte a 14.Sziget-kupát

Sokat érhet a rutinja. Mohl Dávid (labdával) a védelem bal oldalán hozhat magabiztosságot. FOTÓ: MTI

A viadalt végül a Gumisziget együttese nyerte meg, amely mindössze egyetlen pontot vesztett, még a csoportmérkőzések alatt., se­­lejtezők, A csoport: Gu­mi­szi­­get–Utolshow 10–0, Szi­get­építő–Deszk U17 15–1, Deszk U17–Utolshow 2–9, Szi­­getépítő–Gumisziget 3–3, Gu­misziget–Deszk U17 21–0, Szigetépítő–Utolshow 14–3. B csoport: Gyuszi and the Boys–Goolparádé 0–4, FER–Gittegylet 4–2, Gittegylet–Goolparádé 2–10, FER–Gyuszi and the Boys 0–7, Gyuszi and the Boys–Gittegylet 10–4, FER–Goolparádé 0–7. C csoport: Titkos rakéták–Szigeti Fiatalok 2–4, Street Boys–Road House Old Boys 0–9, Street Boys–Titkos rakéták 2–6, Road House Old Boys–Szigeti Fiatalok 3–2, Szigeti Fiatalok–Street Boys 8–1, Titkos rakéták–Road House Old Boys 4–3. D csoport: Mix Faktor–Szitapont 4–0, Szeged UTD–Kistücsök söröző 4–7, Kistücsök söröző–Szitapont 1–4, Szeged UTD–Mix Faktor 3–2, Mix Faktor–Kistücsök söröző 5–7, Szeged UTD–Szitapont 2–1.Egyenes kieséses szakasz, negyeddöntők: Gumisziget–Gyuszi and the Boys 9–2, Szigetépítő–Goolparádé 10–0, Road House Old Boys–Szeged UTD 5–7, Kistücsök söröző–Szigeti Fiatalok 6–1. Elődöntők: Gumisziget–Szeged UTD 9–2, Szigetépítő–Kistücsök söröző 5–8. Helyosztók, a 3. helyért: Szigetépítő–Szeged UTD 4–12. Döntő: Gumisziget–Kistücsök söröző 4–2.Különdíjasok, a legjobb ka­­pus: Kovács Armand (Kistü­csök söröző), a legjobb játékos: Kiss Márió (Gumisziget), gólkirály: Juhász Imre (Sziget­építő, 7 gól).