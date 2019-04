Alighogy hazaértek, győztek: MOL-PICK Szeged - Vecsés 38-24

MOL-PICK Szeged - Vecsés 38-24 (19-11)

Férfi kézilabda NB I, 22. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 800 néző. Vezeti: Rontó, Szanyi.

MOL-PICK Szeged: Nagy M. - P. Rodríguez 4, Balogh 1, Canellas 3, Gaber 4, Bodó 2, Sunajko 6. Csere: Henigman 1, Sigurmannsson 4/2, Bánhidi 2, Maqueda, Sostaric 2, Zsitnyikov 1, Bombac 2, Kaspárek 5. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Vecsés: Kránitz - Takó 6, Marczinkó 2, Lenday 2, Benmiloud 1, Haszilló 1, Antal L. 2/2. Csere: Vitáris (kapus), Ujvári 2, Antal M. 3, Simányi 1, Vízler 2, Győrfi 2, Vojinovics. Vezetőedző: Damir Sztojanovics.

Hétméteres: 3/2., ill. 3/2.

Kiállítás: 6, ill. 4 perc.



VÉGE



60. perc: Vojnovics lövése nem talál kaput. Szép góllal zárul a meccs, Vízler szerzi, 38-24.



59. perc: Nagy Martin a balszélső tekerését védi. Henigman átlövését Vitáris kitenyereli.



58. perc: Takó most átlövésből talál be szélsőként, 37-23. Kaspárek oszt ki szép asszisztot Gabernek, 38-23.



57. perc: Kaspárek nagy gól, középről, talpról, 37-22.



56. perc: Gabert szórják ki két percre. Zsitnyikov szerez labdát.



55. perc: Antal Máté ordít egyet harmadik gólja után, 35-22. Henigman ugrik a legmagasabbra, 36-22.



54. perc: Marczinkó ütemtelenül, talpról, 34-21. Kaspárek átlövésből ismét, 35-21.



53. perc: Bombac mindenkit kicselez, 34-20.



52. perc: Kaspárek bombája a blokkról köti ki a hálóban, 33-19. Takó a jobbszélről Nagy lábai között, 33-20.



51. perc: Nagy indítja Pedrót, 32-19.



50. perc: Gaber zúgó kapufát dob, a játékvezetők szerint vonalon kívül pattant le a labda.



49. perc: Nagy Martin a mezőny legjobbja, kiválóan véd a fiatal szegedi kapus. Henigmant állítják ki a sporik két percre. Antal Máté használja ki az emberelőnyt, 31-19.



48. perc: Antal Máté, 31-18.



47. perc: Takó beüti a kínai figura végén a labdát a kapuba, 30-17. Kaspárek válaszol azonnal, 31-17.



46. perc: passzívan támad a Vecsés.



45. perc: Győri ziccerét hárítja Nagy. Gaber beállóból, 30-16.



44. perc: Nagy spárgázza ki a labdát, oldalt megy ki. elcseréli magát a Vecsés, Ujvári kap két percet, ez a harmadik neki, így már nem jöhet vissza a pályára majd.​ Sigurmannsson kihagyja a hétméterest, véd Vitáris.



43. perc: Sigurmannsson bepattintja, 29-16.



42. perc: Gaber ziccerét védi a kapus, de belül védekeztek ellene, így hetes.



41. perc: Canellas megszerzi, Pedro ismét az üres kapuba lő, 28-16.



40. perc: eladja a labdát a Vecsés, Pedro az üres kapuba ível a visszfutó Vitáris fölött, 27-16.



39. perc: Takó a jobbszélről, Bánhidi pedig beállóból talál be, 26-16.



38. perc: Bánhidi szerez labdát, Sunajko az üres kapuba, 25-15. Közte tíz!



37. perc: Sunajko húzza fel szépen a hosszú felsőbe a labdát, 23-15. Nagy hárít, Bánhidi rendezetlen fal ellen, 24-15. Időt kér a Vecsés.



36. perc: Zsitnyikov betörés után, 22-14. Kaspárek labdát szerez, Pedro passza rossz, Győrfi lőhet így ziccerben, 22-15.



35. perc: Nagy véd, a kipattanót, Győrfi halássza el Canellas elől, 21-14.



34. perc: Pedro lerohanásból, 21-12. Vízler labdszerzés után, 21-13.



33. perc: Kaspárek átlövésből, 20-12.



32. perc: Haszilló lövésének mellé nyúl Nagy, 19-12.



31. perc: a Vecsés kezdi a második játékrészt, Ujvári lő váratlanul, Nagy kirúgja. Canellas zár Zsitnyikovnak, aki lendületből mellé dobja a labdát.



FÉLIDŐ



30. perc: az előbbi vecsési gólszerző kidobja a labdát a csarnokból. Az utolsó szegedi támadás a Szegedé, de Balogh is rosszul passzol.



29. perc: Antal Levente hétméteresből, 18-11. Balogh átlövésgólját tapsolják meg a szurkolók, 19-11.



28. perc: Balogh passzol a jobbszélre, Sostaricsnak nagy helye van, a rövid alsóba, 18-10.



27. perc: Lendvay Pétert állítják ki a játékvezetők.



26. perc: rengeteg labdát szerez a Szeged, ismét Sigurmannsson büntet, 17-9. Benmiloud beállóból, 17-10.



25. perc: Maqueda szerez labdát, Sigurmannsson fut vele, 16-9. Henigman rántja le Haszillót, nagyot esik, két percet kap a szlovén.



24. perc: Bombac, védővel a nyakán, 15-9.



23. perc: újabb Nagy-védés, Haszillóval szemben.



22. perc: Simányi lerohanásból, 14-9.



21. perc: Sigurmannsson löki fel Takót, hetes. A sértett végzi el, Nagy véd, a kipattanót belövi, 14-8.



20. perc: labdát szerez a PICK, sokadszor, Sigurmannsson a gólszerző, 14-7.



19. perc: Maqueda mellett megy el könnyedén Haszilló, de véd Nagy. Zsitnyikov lövése nem talál kaput.



18. perc: jó a szegedi blokk, Sostaric rohan, 13-7.



17. perc: Bodó nedületből, csak bemutatja a passzt a beállónak, szétugranak előtte, 12-7. Bánhidi rohan, kihagyja.



16. perc: Lenday ellépi, jöhet a Szeged.



15. perc: Canellas az üres kapuba, 11-7. Haszilló-kapufa.



14. perc: Takó cunderezik, Nagy hárít, Sunajko rohan, a kapus elesik, bevágja, 10-7.



13. perc: Nagy véd. Bodó cselezi magát helyzetből, 9-7. Ujvári kap két percet.



12. perc: Sigurmannsson büntetője a hálóőr kezéről pattan be, 8-7.



11. perc: Gaber fordul le védőjéről, 7-6. Ujvári cselezi be magát, 7-7. Bodó első lövése, arcon találja Kránitz Zoltán, de jól van a kapus.



10. perc: Antal Levente hétméteresből, 6-6.



9. perc: labdavesztés itt is, ott is.



8. perc: Sunjako lövi telibe a kapust, rohan a Vecsés, Takóra nem jut ember a jobbszélen, 6-5.



7. perc: Sunajko harmadszor, 6-3. Nagy Martin első védése, majd labdát veszteni, Ujvári kapufás gól, 6-4.



6. perc: Gaber indítja Sunajkót, dadog a kezében a labda, mellé dobja. Időt kér a Vecsés. Lenday fineszes gólja, 5-3.



5. perc: szegedi labdavesztés, Marczinkó roham, 4-2. Sunajko rendezetlen fal ellen, 5-2.



4. perc: Balogh cunderezik mellé kiszorított helyzetből. Az egykori szegedi, Lenday szerzi az első vecsési gólt, 4-1.



3. perc: Canellas átlövésből, 4-0.



2. perc: Gaber labdát szerez, Canellas végigviszi, 2-0. Újabb jó védekezés, most Sunajko rohan, 3-0.



1. perc: a PICK kezd, Gaber szerzi meg a vezetést, 1-0.



17.58: a szegedi szurkolók a kezdés előtt a klub egyik nagy szurkolójára, a mindenki által csak Zsuzsa mamának szólított Dóka Györgyné a napokban hunyt el, aki idegenbe is elkísérte sokszor a Szegedet.



17.55: kezdődik a bemutatás, a mai meccsen a szakmai stáb döntésének értelmében Blazevicsen kívül Jonas Källman és Marin Sego nem lép még pályára.



17.50: a szegediek nem számíthatnak ma Alen Blazevicsre, aki kétmeccses eltiltást kapott a magyarkupa-döntőn elkövetett könyöklése miatt.



17.40: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csütörtökön este 31-23-as vereséget szenvedett MOL-PICK Szeged szkopjei túrája után a BL-ben ma már magyar bajnoki meccset játszik a Vecsés ellen.