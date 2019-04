Egyre nehezebb a HFC helyzete

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 22. forduló. Hódmezővásárhely, 200 néző.Bálint Attila – jól (Belicza, Zahorecz).Krnács 4,5 – Tóth J. 4,5, Huszár 5,5, Komáromi 5,5, Darida 4 (Hrabovszki, 70. – 4) – Besztercei 5 (Szabó M., 63. – 4,5), Katona 5,5, Povázsai 5,5, Balogh G. 5 – Csordás 4 (Vass, 75. –), Bódai 4,5.Szűcs Róbert.Ipacs – Rácz Á., Tóth Má., Pergel, Horvát, Kocsis, Racskó, Tóth Ma., Füredi, Turi, Bodor.Németh Zsolt.Tóth Má. (40.), Bodor (49.), Havasi (76.).Nem csupán a csapat helyzete, hanem a sok hiányzó miatt is főhetett Szűcs Róbert feje a Kozármisleny elleni meccs előtt. Igaz, a Hódmezővásárhelyi FC edzője jóformán hozzászokhatott ehhez a helyzethez, hiszen szinte a teljes szezonban alaposan befolyásolják az összeállítást a sérülések.Hogy miért is fontos mindez? Mert ezúttal az elmúlt hetekben jól működő védelmet kellett megbontani, amit viszont ki is használt a Kozármisleny. Az első félidő hajrájában egy beívelés után volt határozatlan a vásárhelyi védelem, zavartalanul fejelhetett a mislenyi játékos, amivel előnybe kerültek a vendégek – még éppen a szünet előtt.Nem volt jobb a folytatás sem, a fordulás után gyorsan jött a második, és hiába váltott formációt a HFC, aminek köszönhetően jöttek a helyzetek – megint egy védelmi megingás következett, ami végleg eldöntötte a pontok sorsát. A Vásárhely ezzel visszacsúszott a sereghajtó pozíciójába, és nem a legkönnyebb hetek várnak rá, hiszen előbb elutazik Dunaújvárosba, majd a Szeged-Grosics Akadémiát fogadja.– Felforgatott csapatom ma ennyire volt képes, a védelmi hibáinkat kihasználta az ellenfél.1. Szeged-GA 22 14 4 4 37 – 13 462. Szentlőrinc 22 14 3 5 36 – 17 453. SZEOL SC 22 12 5 5 33 – 14 414. Dunaújváros 22 11 6 5 21 – 11 395. Honvéd II. 22 10 6 6 27 – 22 366. Dabas 22 8 7 7 23 – 25 317. Iváncsa 22 8 6 8 33 – 29 308. Kozármisleny 22 7 9 6 25 – 18 309. Taksony 22 8 4 10 24 – 31 2810. Rákosmente 22 7 7 8 23 – 26 2811. Kecskemét 22 6 9 7 28 – 28 2712. Pécs 22 6 8 8 20 – 26 2613. Szekszárd 22 6 4 12 12 – 25 2214. Makó 22 5 4 13 21 – 38 1915. Paks II. 22 4 5 13 17 – 35 1716. HFC 22 4 5 13 14 – 36 17