Kevesek vagyunk. Nem fizikálisan, azzal már nincs gond. Gondolkodásban, robbanékonyságban, labdabiztonságban, támadásban és védekezésben. Pedig a szurkoló azt gondolná, hogy egy Gulácsi–Orbán–Kádár tengely stabilitást ad a nemzeti csapatnak. Ők hárman legalább ismert csapatokban játszanak rendszeresen, de ehhez képest hátul vagyunk a legsebezhetőbbek. Mások hibáit kell javítaniuk, így ők is belekényszerülnek abba, amihez nem szoktak: hibáznak.



És az előrejáték? 25 méterig megy. Ott elfogyunk. Jellemző volt a meccsen: Szalai Ádám lépegetett vissza labdákért, majd felnézett, és beadta a labdát. Oda, ahol neki kellett volna állnia, futnia, várnia a játékszert. Nem tudunk támadni, nagyon nem. Ha meg is bontottuk a szlovák védelmet, a beadásaink egyszer sem jutottak el igazán a társhoz.



Ez a 2–0 megmutatta, hogy ez a realitás. Messze vagyunk az élmezőnytől, hiába a taktika, ha ebből semmit sem tudunk megvalósítani. Mindent elmond a jelenlegi helyzetünkről, hogy a csereként beálló Dzsudzsák Balázs még mindig a legjobbunk. Nincs háttér, így pedig nehéz nagy eredményt elérni.



Vasárnap jönnek a horvátok. A világ második legjobb csapata. Ki ellen, ha nem ellenük tudják most megmutatni a fiúk, hogy tudnak futballozni. Okosan támadni, precízen védekezni, gyorsan futni, társhoz passzolni, figyelni, fejelni, csúszni, mászni. Ennyi a futball, egy szép játék!