Fordulatok a Kertész utcában

Ifjúságiak, A csoport

17. forduló: L-IT SZEAC–FK 1899 Szeged 1–3, gsz.: Szabó M., ill. Palócz (2), Fátyol. UTC–HFC 1–12, gsz.: Deák, ill. Pap T. (3), Becsek (3), Papp M. (3), Légrádi, Marjai, Surján. Tiszasziget–Kiskundorozsma 1–1, gsz.: Végh, ill. Doroiman. DAFC–Csongrád 5–0, gsz.: Albert (5). Algyő–Bordány 3–2, gsz.: Batancs (2), Balogh Á., ill. Szabó P., Domonkos. Kistelek–MUFC 2–1, gsz.: Nagy D., Sutka, ill. Szabó B. Szentes–Mindszent 12–0.

A hétvégi program

18. forduló, szombat, 14.30: FK 1899 Szeged–SZVSE, Székkutas–Zsombó, Szentesi Kinizsi–Kiskundorozsma, HFC II.–Tiszasziget, Algyő–UTC, Csongrád-Kunság Aszfalt–Foliaplast-Bordány; vasárnap, 14.30: Röszke–Makó II.

Szeged, Kertész utca, 100 néző.Dobai János – közepesen (Bartucz, Szeles).Pesti 8,5 – Szántó D. 8,5, Péczely 8,5, Sós 9,5, Zsibrita 8,5, Valach 8,5, Kiss P. 8,5, Török M. 8,5 (Tekeli –), Pusztai 8,5, Balogh D. 8,5, Koncz P. 8,5.Balogh Dávid.Kandó Zs. 5 – Balog 4 (Gyuris –), Gyüre 4 (Rostás –), Rácz D. 4, Bartyik R. 4, Bürgés 4, Mohácsi 4 (Győrfi 4), Szőke Á. 4 (Rau G. 5), Friedl 5, Pálinkó 4–2=2, Perpaurer 5.Bacsa Zsolt és Vinnai István.Balogh D. (30.), Török M. (57.), Zsibrita (88.), ill. Rácz D. (5.), Mohácsi (35.).Pálinkó (68.).– Szép időben, jó pályán érvényesült a papírforma.– Igazságosabb lett volna a döntetlen ezen a gyenge színvonalú mérkőzésen.Már az ötödik percben vezettek a vendégek, később kétszer is egyenlítettek a hazaiak, sőt a vásárhelyi Pálinkó kiállítása után, a 88. percben Zsibrita a győztes gólt is megszerezte.Tiszasziget, 100 néző.Lászlai Róbert – közepesen (Szöllősi, Barta).Czirják 0 – Rádi 6, Zámbori 6 (Papp Á. 5,5), Rutai 5, Réczi 5, Drágity 5 (Bernát –), Fodor Á. 5,5, Bálint D. 6, Skribek 6 (Bozóki –), Kökény 6 (Deák D. –), Kántor 6 (Papp Á. T. 5,5).Bernát Péter.Ábrahám 9 – Tóth I. 9 (Csamangó Ta. –), Farkas F. 9, Molnár K. 9, Marjanucz 9, Cseh 9,Szecskó 9, Farkas Á. 9 (Molnár F. –), Ottlik M. – (Papp N. 9, Géczi –), Rudisch 9, Puskás Cs. 9.Szabó Zsolt.Cseh (68.).– Elismerem, hogy rosszul nyúltam bele a mérkőzésbe, de remélem, a játékosaim is érzik, hogy kevés, amit most nyújtottak. A helyzeteink megvoltak, csak nem használtuk ki őket.– Ezt megcsináltuk, férfimunka volt, gratulálok a csapatnak!Makó, 50 néző.Barta Tibor – jól (Krajcsovicz, Bálint).Köteles 6 – Tamaskó 6, Vajna 5, Csávás 6, Horváth K. 6, Herczeg 5 (Bakos E. –), Frank 4 (Kardos –, Posztós 5), Bartucz M. 6, Bány B. 6, Beke 5 (Tóth T. 5), Giba 6 (László 6).Krucsó Ákos.Vígh 7,5 – Borgulya 6, Németh Z. 7, Dürgő 6,5, Nagy B. 6 (Varga D. –), Faragó-Barát 6,5–2=4,5, Táncos 5,5 (Csikós J. –), Fátyol 6, Faragó Z. 6,5, Kalapács 7, Bartos 5,5 (Fekete –).Kiss Máté.Faragó-Barát (88.).– Annak örülök, hogy végre nem kaptunk gólt, viszont nagyon kevés támadást vittünk végig. Ennek ellenére nagyon jól küzdöttek a srácok.– Egy rendkívül jól felkészült Makóval találkoztunk, akin nem is tudtunk fogást találni 90 percig, de talán kétszer ennyi idő alatt sem sikerült volna. Gratulálok ellenfelünknek.Algyő, 150 néző.Csöngető Endre – jól (Szabó L., Gera F.).Siska 6,5 – Pénzváltó 6,5 (Jernei –), Belanka 6,5, Szélpál 6,5, Darócszi 6,5 (Mészáros –), Bozsóki 6,5, Lajkó 5,5 (Varga –), Szil 6,5, Kovács 6,5 (Molnár –), Sebők 6,5 (Tóth –), Hatvani I. 7,5.Sebők László.Vasas 5 –Sólya5 (Bárkány –), Fodor 5, Popovics 5, Tóth A. 5, K. Tóth 5 (Virág 5), Balázs 5, Kis L. 5, Bábi 5(Kozma 5), Lőrinc 5, Nagy Torma 5.Tóth János.Hatvani I. (1., 33.).– Jó játékkal magabiztosan tudtuk itthon tartani a három pontot, a győzelmünk nem forgott veszélyben. Köszönjük, Borzabá!– Gratulálok az Algyőnek a győzelemhez!Szentes, 100 néző.Kakuk Szabolcs – jól (Bereczki, Fodor).Tóth L. 5 – Vincze Z. 5, Légrádi 5 (Lőrincz –), Kovács N. 5, Prozlik 5, Bertók G. 5, Molnár Zs. 5,Szabó L. 5 (Paczali –), Szarvas 5 (Lekrinszki –), Kiss-Kása 5, Juhász Cs. 5.Némethy László.Nagy M. 7 – Huszár 6,5 (Antal, 7), Kis D. 6,5, Miklós 7, Kovács R. 8, Bujáki 6 (Szabó I., 6,5), Kis Á. 7, Kabódi 7, Gyöngyösi 6,5 (Badi –), Bartyik 7, Daraki 7 (Godó, 81. –).Horváth Zoltán.Bertók G. (67., 83.), ill. Kovács R. (19., 80.).– Ez a játék valamivel jobb volt, mint az első fordulóban, de ez még mindig nagyongyenge. Nagyon gyorsan össze kell kapni magunkat.– Igazságos eredmény született, mindkét csapat nyerhetett volna. Jó iramú meccs volt, amihez a játékvezető nem tudott felnőni. Véleményem szerint a hazaiak második gólja lesről született. Több volt ebben a meccsben, de nem lehetek elégedetlen a csapatommal.Szeged, SZVSE-pálya, 50 néző.Kőhalmi Attila – jól (Szűcs I., Minda).Csanádi D. 6 – Kormányos 7 (Seres –), Vastag 8, Csamangó 7,5, Végh 7, Fülöp 7, Pócs 7 (Kertész –), Baka 6,5 (Csanádi I., 6,5), Szilágyi 7,5, Péter 7 (Szabó D., 7,5), Hatvani 7,5.Kelemen Balázs.Verebélyi 6 – Bodor 5, Mészáros M. 5, Koncz E. 5, Orovecz 5 (Deli 6), Vitos G. 5 (Kiss I. –), Bartucz P. 5 (Vellai –), Rakonczai 5, Köteles 6, Bálint A. 5, Borda 5.Keller Mihály.Hatvani J. (45.), Szilágyi (67.), Szabó M. D. (85.), ill. Vellai (81.).– Megfelelő hozzáállással szép és fontos győzelmet arattunk. Gratulálok a csapat minden tagjának!– Megérdemelt hazai siker született, minden tekintetben jobb volt az SZVSE.Zsombó, 100 néző.Virág András Barnabás – jól (Vida, Soós).Rozs E. 5 – Csikós D. 5 (Lajkó 5), Csikós K. 5 (Gajdó –), Bálint V. 5, Kószó 5, Törköly 5, Gyuris 5 (Rescsik 5), Rozs Á. 5, Szegedi 6, Németh T. 5 (Molnár D. 5), Molnár B. 7.Daru Sándor.Fodor Á. 7,5 – Zsilák M. 7,5, Zsilák T. 7,5 (Bárány –), Szűcs D. 7,5 (Szalma L. –), Tanács A. 8 (Papdi Sz. –), Fehér B. 8 (Kovács G. –), Szalma G. 8, Papdi Cs. 8, Szücs S. 8, Tanács R. 7,5, Márki K. 7,5.Pördi Péter.Szűcs D. (25.), Papdi Cs. (39.), Szalma G. (56. – 11-esből).– Gratulálok a Röszkének a győzelemhez.– Az első félidőben görcsösen kezdtünk, majd húsz perc után magunkhoz tértünk, és uraltuk a meccset. Az első két gól révén biztossá tettük a győzelmünket.1. Tiszasziget 16 13 1 2 59 – 11 402. Algyő 16 12 1 3 35 – 12 373. Szőreg 16 8 5 3 28 – 15 294. SZVSE 16 8 4 4 32 – 19 285. Röszke 16 9 0 7 30 – 21 276. Bordány 16 8 2 6 33 – 22 267. Szentes 16 8 2 6 22 – 21 268. Csongrád 15 8 1 6 19 – 24 259. Kiskundorozsma 16 8 0 8 25 – 25 2410. HFC II. 16 7 1 8 31 – 34 2211. UTC 16 6 2 8 26 – 33 2012. Makó II. 16 4 4 8 19 – 26 1613. Székkutas 16 2 3 11 21 – 47 914. Zsombó 16 2 1 13 14 – 50 715. FK 1899 Szeged 15 1 3 11 15 – 49 61. HFC 16 14 1 1 83 – 18 432. DAFC Szeged 16 14 0 2 81 – 17 423. Szentes 15 13 1 1 85 – 11 404. Tiszasziget 16 11 1 4 93 – 33 345. Csongrád 16 8 2 6 40 – 32 266. Bordány 16 8 1 7 50 – 32 257. UTC 16 7 0 9 31 – 72 218. Kiskundorozsma 16 6 3 7 35 – 30 219. Algyő 16 6 2 8 51 – 50 2010. Kistelek 16 6 2 8 40 – 53 2011. FK 1899 Szeged 16 3 5 8 22 – 34 1412. Zsombó 15 4 0 11 18 – 70 1213. MUFC 16 3 3 10 37 – 59 1214. L-IT SZEAC 16 3 2 11 16 – 90 1115. Mindszent 16 1 1 14 24 – 105 4