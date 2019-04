Gyorskorcsolya-érmek Celjéből

Celjében versenyeztek a szegedi gyorskorisok.

Az SZKE versenyzői 5 egyéni összetett érmet szereztek, köztük egy arany- (Tóth Anna Rebeka), egy ezüst- (Somodi Maja) és három bronzérmet (Kormányos Nina, Püspök Fanni, Kis Virág Bianka). Ugyan a kupasorozat 4 állomásból állt, az SZKE két verseny alapján is tudott egy összetett 3. helyet szerezni Tóth Anna Rebeka révén, illetve sikerült dobogó közeli helyezéseket elérni. A gyerekek kimagasló teljesítményét mutatja, hogy a szezon végén is képesek voltak az egyéni legjobb időkön javítani.Egyéni összetett, junior E lány: Tóth Anna Rebeka 1., Konkoly Sára 8. Junior E fiú: Árendás Mihály 6. Junior D lány: Kormányos Nina 3., Somodi Luca 6. Junior D fiú: Kalmár Botond 8., Vágfalvi Máté 14., Nagy Imre Ákos 15. Junior C lány: Somodi Maja 2. Junior B női: Püspök Fanni 3., Szőke Petra 7. Junior B férfi: Kalmár Levente 12. Női: Kis Virág Bianka 3.