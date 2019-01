Ha kell, fél lábbal áll oda: a tekés Szél Tibor bokasérülés után nyújtott kiemelkedő teljesítményt

Nem zavarta a sérülés. Szél Tibor volt a mezőny legjobbja a BL-meccsen. Fotó: Karnok Csaba

A Zalaegerszeg elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő első mérkőzésén a Szegedi TE világbajnok tekése, Szél Tibor (48) volt a mezőny legjobbja.– Elégedett lehetek. Tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, és a részeredmények, az öt párban kialakult 2:2-es szettarány is azt igazolta, hogy szinte egyforma képességű játékosok kerültek össze – mondta Szél Tibor, a Szegedi TE játékosa.– Egyedül Loncsárevity Adrián hozta simán a párharcát, ez jelentette a különbséget a szettekben. Sajnálom azt a két fél pontot, hiszen ha kicsit jobban alakul a meccs, 7:1-re is nyerhettünk volna. De ha rosszabbul, akkor meg csak 5:3 ide. Ez a 6:2 reális végeredmény, de hogy elég lesz-e a továbbjutáshoz, azt majd a zalaegerszegi meccs eseményei eldöntik.Ahhoz képest, hogy két hétig pihentette a lábát, és csak a múlt héten próbálkozott meg a bokája terhelésével, remekül játszott Szél.– Meg sem fordult a fejemben, hogy nem lépek pályára. Sikerült kizárni a sérülést, bár a keddi és a csütörtöki edzésen még zavart. A telizés ment, ám a tarolásnál akadtak gondjaim, ezért tartottam a találkozótól. A BL-mérkőzésen aztán már nem volt gond. Szeretem az ilyen jellegű és hangulatú mérkőzéseket, és ha kell, fél lábbal is odaállok – nyilatkozta Szél.A Szegedi TE ezzel a mérkőzéssel kezdte meg nagyon nehéz, rangadókkal teli egy hónapját.– Nem szabad azt gondolni ezek után sem, hogy bármelyik bajnoki könnyű lesz. Így például a szombati, Répcelak elleni hazai találkozó sem. Utána megyünk a Fradihoz, ahol kipróbálhatjuk a zalai körülményeket, azaz a hatos pályát. Majd jön a BL-visszavágó Zalában, végül pedig a zalaiak érkeznek megint hozzánk bajnoki meccsre. Ezúttal jól dobtunk, régen értünk el ennyi összfát. Jó a forma, ám most kell szerénynek, motiváltnak maradni – mondta végül Szél.