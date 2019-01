Három kérdés - Aki válaszol: Herbert Gábor

– Tizedik helyen zárta a férfi kézilabda-világbajnokságot a magyar válogatott. A legtöbben negatívan értékelik a tornát. Ön hogyan?

– A norvég meccsig pozitívan, viszont ezzel a mérkőzéssel mindent ledöntöttünk. Nem értük el az alapvető célunkat, a hetedik pozíciót. Már a csoport sorsolásakor megjegyeztem, hogy könnyű ellenfeleket kaptunk, de nem szabad lebecsülni őket. Láthatjuk, hogy Brazília például a másik ágon komoly fejtörést okozott több európai csapatnak is. Ez a sportágnak jó, viszont a magyaroknak keserű pirula. Be kell látnunk, hogy nem tartozunk a közvetlen éremesélyesek közé, viszont a középmezőny egyik legerősebb együttese a miénk.



– Sokan hiányolják a vérfrissítést a játékoskeretből, mivel a 2012-es londoni olimpián vezérnek bizonyuló Lékai Máté, Nagy László, Ilyés Ferenc és Mikler Roland még mindig oszlopos tagok. Kimaradt egy generáció, vagy ennyire pótolhatatlan néhány játékos?

– Itt rögtön visszakérdeznék. Kim Andersson a svédeknél pótolhatatlan, vagy kimaradt egy generáció? De ide sorolhatom Jonas Källmant, aki lemondta a válogatottságot. Vannak olyan játékosok, akik 37 évesen is klasszisai a sportágnak, mint például Nagy László vagy Ilyés Ferenc, és még néhányan. Az már egy másik kérdés, hogy nem látok olyanokat, akik hiányoznának a keretből. Bárki legyen a szövetségi kapitányunk, egy nagyon szűk rétegből, mindössze körülbelül 25 játékosból válogathat. Pozitív a vb-t illetően a jövőre nézve, hogy két fiatal, Má-

thé Dominik és Szita Zoltán bemutatkozott.



– A válogatott szereplése kapcsán kritika érte az utánpótlás-nevelést is. Mi a helyzet a szegedi fiatalokkal? Vannak olyanok, akik néhány éven belül kopogtathatnak a felnőtt nemzeti csapat ajtaján?

– A közvetlen utánpótlásunkban Nagy Martin és Sunajko Stefán teljesen alkalmas arra, hogy ott kopogtasson. Látva a szűk felhozatalt a szélsők között, utóbbinak nagyon jó esélyei vannak. Pláne, ha hozzáveszem, kiválóan és alázatosan dolgozik, valamint azt, hogy az adottságai azt vetítik előre, hogy ott legyen.