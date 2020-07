Új kézilabdacsarnokot adtak át Csepelen

Csepelen szombat délelőtt ünnepélyes keretek között átadták a 85 esztendős Laurencz László mesteredzőről, a kerület díszpolgáráról elnevezett, 870 millió forintból elkészült kézilabdacsarnokot.

Az avatón Szabó Tünde sportért felelős államtitkár beszédében kiemelte: nagy szükség volt erre a létesítményre, a 86. születésnapját 11 nap múlva ünneplő Laurencz László pedig csepeliként méltó a névadó szerepre, hiszen rendkívül sokat tett a magyar sportért.

„Jelképes ez a hely azért is, mert Laurencz László egész pályafutásával megmutatta, hogy egy játékos vagy egy csapat miként találhat rá a siker útjára” – fogalmazott az államtitkár, majd arról beszélt, a kormány azért tekinti 2010 óta stratégiai ágazatnak a sportot, mert az egyik legnagyszerűbb eszköz arra, hogy felkészítse a fiatalokat az élet iskolájára, ugyanakkor fontos szerepet tölt be az egészség megőrzésében is.

Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke köszöntőjében felelevenítette Laurencz László életútját, felhívva a figyelmet arra, hogy a mesteredző mindössze egy évvel fiatalabb a hazai szövetségnél.

Felidézte, hogy játékosként válogatott kerettagságig jutott, majd a legendás sikerkapitány, Török Bódog segítőjeként tanulta ki az edzői szakmát, és azon kevés magyar egyike volt, aki – az osztrák válogatott szövetségi kapitányaként – részt vehetett az 1984-es Los Angeles-i olimpián. Később oroszlánrészt vállalt a kézilabda népszerűsítésében a fiatalok körében, edzőként magyar és osztrák bajnok lett, a magyar női válogatottal pedig világbajnoki ezüst- és olimpiai bronzérmet nyert.

„Nem sok fiatalnak adatik meg, hogy egy ilyen nagyszerű sportcsarnokban képezhesse magát, még kevesebbnek, hogy Laurencz László tanácsait hallgatva”

– zárta beszédét az MKSZ elnöke.

Borbély Lénárd, Csepel polgármestere köszönetet mondott a magyar kormánynak, hiszen a Csepel DSE által használt létesítmény „nem jöhetett volna létre a TAO-támogatási rendszer nélkül”.

„A kézilabda szövetség TAO-kerete fedezte a költségek hetven százalékát, a harmincszázalékos önrészt pedig a XXI. kerületi önkormányzat biztosította” – tájékoztatta az MTI-t a polgármester, aki hozzátette, hogy a TAO-pénz az Alpiq Csepeli Erőmű Kft. társasági adójából jött össze.

A hosszú percekig tartó, hatalmas vastapsot kapó névadó, Laurencz László rövid monológjában azt mondta: hetven éve van a magyar kézilabdasportban, számos elismerést kapott, de az összes közül számára ez a legértékesebb. Egyúttal megköszönte, hogy az új sportcsarnok 250 helyi ifjú kézilabdázó számára biztosít sportolási lehetőséget.

A szintén helyi kötődésű Németh Szilárd, Csepel korábbi polgármestere személyesen ugyan nem tudott jelen lenni az ünnepségen, de levélben üdvözölte a csarnok megnyitását, és soraiból az is kiderült, hogy az avatót azért időzítették erre a napra, mert július 18. Csepel Napja.

A rendezvény végén a Csepel DSE kézilabdacsapata bemutató mérkőzést játszott, amelynek kezdődobását maga Laurencz László végezte el.