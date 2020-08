160 nap után indul a megyei futballélet

Az NB II.-es Szeged–Csanád Grosics Akadémia tartalékcsapatának Szentesi Kinizsi elleni mérkőzésével ma 19 órakor a Szent Gellért Fórum gyakorló­pályáján beindul a megyei futballélet. Több mint öt hónap elteltével rendeznek ismét megyei I. és II. osztályú meccseket megyénkben.

160 nap. Ennyi idő után rendeznek Csongrád-Csanád megyében is bajnoki labdarúgó-mérkőzést a megyei I. osztályban. A Szent Gellért Fórum gyakorlópályáján az NB II.-es Szeged–Csanád Grosics Akadémia tartalékcsapata a Koncz Zsolt játékos-edzővel felálló Szentesi Kinizsit fogadja ma 19 órakor.

Főszerepben a fiatalok

Az MLSZ szabályai szerint is­­mét indulhatnak tartalékcsapatok. A másodosztályú Szeged–Csanád GA a megyeegyre is nevezett, edzője a Videoton és a román válogatott egykori játékosa, Muzsnay Zsolt.

– Az a célunk a tartalékcsapattal, hogy az utánpótlás és a felnőttcsapat között megteremtsünk egy versenyeztetést, ahol a fiatalok kibontakozhatnak – árulta el lapunk érdeklődésére Ivány Tamás, a Szeged–Csanád Grosics Akadémia technikai vezetője.

– Olyan játékosok kaphatnak le­­hetőséget, akik 19-20 évesek, valamint akik az NB II.-ben eltiltottak vagy meccshiánnyal szenvednek. Nagy merítési lehetőségünk van, de a me­­gyeegyes gárdánk az U19-es együttesünkre épül. A járványhelyzettől függetlenül 100 főt engedhetünk be. Tervben van ide egy lelátó építése is, ami a jövőben jöhet majd létre – osztotta meg az elképzeléseket.

Kiemelt meccs

A Délmagyarország napilap kiemelten kezeli a megyei futballéletet, minden hétvégén ellátogatunk egy-egy megyeegyes mérkőzésre, amelyről képgalériával jelentkezünk online felületünkön. A nyitányon a Kiskundorozsma–Mórahalom találkozójára esett a választásunk, ahol a megfia­talított hazaiak fogadják az átalakult vendégeket.

– Rengeteg új arc és fiatal van a csapatunkban, nem tu­­dom, hogy mire számíthatok tőlük – árulta el Szabó Zsolt, a Kiskundorozsma vezetőedzője.

– Kíváncsi vagyok, egyben bízom is egy remek kezdésben egy izgalmas találkozón. Szezonbeli célkitűzésünk a 6–8. hely elérése. Két-három éves fiatalításba kezdtünk, sokan most lépnek be a felnőtt labdarúgás kapuján – mondta a szakember.

– Tanulóévnek szánjuk ezt a szezont, 2-3 éven belül viszont bajnokesélyes csapattá szeretnénk formálódni – avatta be lapunkat Hódi Mihály, a mórahalmiak trénere.

– Na­gyon fogékonyak a srácok a munkára, kiváló körülmények között dolgozhatunk. Közönségszórakoztató játékkal szeretnénk pontokat szerezni, hogy boldogok legyünk és teljesítsük célunkat, hogy megoldjuk részfeladatainkat a fejlődésünk érdekében – jegyezte meg.

A program

Megyei I. osztály, ma, 19 óra: Szeged–Csanád GA II.–Szentesi Kinizsi. Szombat, 17.30: SZVSE II.–Csongrád-Kunság Aszfalt, HFC II.–Algyő, Székkutas–Makó, Tiszasziget–UTC, Kiskundorozsma–Mórahalom. Vasárnap, 17.30: Folia-plast-Bordány–Apátfalva.

Megyei II. osztály, szombat, 17.30: Zákányszék–Szent­­mihály, Makó II.–Deszk, Balástya–Mindszent, FK 1899 Szeged–Mártély. Vasárnap, 17.30: Nagymágocs–Földeák, Csanytelek–Sándorfalva, Ül­­lés–Csengele, szabadnapos: Tömörkény.