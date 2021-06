A horvátok elérték a célt, és egy erős spanyol csapattól kaptak ki

Luis Enrique, az Európa-bajnokságon negyeddöntős spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a horvátok legyőzését követően a továbbjutás mellett annak örült leginkább, hogy kaptak egy második esélyt a mérkőzésen.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev Klára és Karácsony Gergely valójában helytartó lenne

Koppenhágában a horvátok ön­­góllal kerültek előnybe, de a spanyolok fordítottak, és a 77. percben már 3–1-re vezettek. Az adriai gárda azonban a hajrában kiegyenlített, így jöhetett a hosszabbítás, amelyben a spanyolok másodszor is kétgólos előnyre tettek szert. Erre azonban ellenfelüknek már nem volt válasza.Luis Enrique a győzelem után kiemelte: a folytatásban is készen áll egy hasonló találkozóra, de abban már nem biztos, hogy családtagjai és a drukkerek is ugyanígy éreznek a negyeddöntővel kapcsolatban.

– Felkészítettem a csapatot egy ilyen összecsapásra, amelyen csak egy nagy hibát követtünk el. A vége viszont nagyon szép volt, és örülök annak, hogy a mérkőzés adott számunkra második esélyt is a győzelemre – mondta a szakember, aki ismét védelmébe vette Álvaro Moratát. A csatárt sok kritika érte a sajtó, de még saját szurkolóik részéről is. Morata a horvátok ellen is hibázott néhány helyzetben, de végig agilisan játszott, és a hosszabbításban ő szerezte az első spanyol gólt.

– Nem hiszem, hogy van a világon olyan edző, aki ne értékelné a képességeit és azt a munkát, amit a csapatért tesz. A levegőben egyeduralkodó, emellett erős, és gólokat szerez. Értékelnünk kell, ha van egy ilyen csatárunk – nyilatkozta Luis Enrique.

A horvátok ellen eredményes César Azpilicueta arra utalt, hogy a világbajnoki ezüstérmessel szemben sikerült megtörniük a jeget. A spanyolok a legutóbbi három világeseményen ugyanis nem nyertek meccset az egyenes kieséses szakaszban. A 2014-es vb-n – címvédőként és Európa-bajnokként – nem jutottak tovább a csoportkörből, a 2016-os Eb-n, majd a 2018-as vb-n egyaránt a nyolcaddöntőben búcsúztak.

Zlatko Dalic, a horvátok szövetségi kapitánya azt emelte ki, hogy egyetlen kulcsjátékos kiesése is érzékeny veszteség egy csapatnak, ők pedig a spanyolok ellen az eltiltott Dejan Lovrent és a koronavírusos Ivan Perisicet is nélkülözni kényszerültek.

– Így is mindent elkövettünk, hogy továbbjussunk, és közel is voltunk hozzá. Visszahoztuk a meccset három-háromra, utána is voltak helyzeteink, győzni azonban nem sikerült. Célunk az egyenes kieséses szakasz volt, ahová sikerült is bejutunk, ott azonban egy erős spanyol csapattal találtuk szembe magunkat – mondta.