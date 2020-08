A Szeged–Csanád GA vasárnap 19 órakor Szombathelyen lép pályára

Nem vár könnyű feladat a Szeged–Csanád Grosics Akadémiára annak érdekében, hogy megszerezze az első győzelmét a labdarúgó NB II.-ben. Dobos Barna és csapata vasárnap 19 órától a szombathelyi Haladás vendége lesz.

A Merkantil Bank labdarúgó NB II. eddigi három fordulója alapján vannak azok a csapatok, amelyek nagyon jól kezdtek. Ilyen az éllovas Nyíregyháza (9 pont), a Debreceni VSC (7), a Békéscsaba (7), a Szolnok (7), de idevehetjük az Ajkát (6), a Gyirmótot (6) és a Dorogot (6) is. Nyilván a Vasas sem a középmezőny tagja lesz (eddig 5 pontot gyűjtött).

A másik véglet a „beragadt” együttesek sora, és sajnos ide sorolható például a Csákvár (1 pont), a Siófok (1), a Győr (2) vagy a Kaposvár (2) mellett a Szeged–Csanád Grosics Akadé­mia is. A kétpontos csapattól jobb szereplést várt a közvélemény, de a klub és a játékosok is.

A negyedik fordulóbeli el­lenfél, a szombathelyi Haladás sem mondhatja el magáról, hogy fantasztikusan kezdett, de legalább van már négy pontja, sőt ami ennél is lényegesebb: átélte már, milyen győzni a 2020–2021-es szezonban. Ez a szegediek statisztikájából még nagyon hiányzik. És valljuk be, az eddigi három ellenfél ismeretében a következő meccsen, a Haladás ellen lesz talán a legnehezebb elérni. Ám lehetetlen nincs, azért dolgozott a héten Dobos Barna és stábja is, hogy meglegyen a hőn áhított siker.

– A futball minden területére figyelnünk kellett a héten, így többek között a taktika és az erőnlét mellett a pszichológiai felkészítésre is. Három meccsen két pontot értünk el, nincs győzelmünk, hazai pályán sem tudtunk győzni, mindez pszichés terhet is tesz a csapatra, a szakmai stábra, mert nem vagyunk elégedettek – mondta Dobos Barna, a Szeged–Csanád GA vezetőedzője.

– Azok a játékosok, akik később csatlakoztak az együtteshez, egyáltalán nincsenek még jó fizikai állapotban, ezért taktikai megfontolásból nem tudtunk cserélni, csak fizikai gondok miatt. Azt még nem bírjuk el, hogy 11-est hagyunk ki, beengedjük a tá­madót zavartalanul a 16-oson belülre, nem jól reagálunk egy fogható lövésre, vagy az ellenfél térfelén történő bedobás után ziccerbe kerül a támadó. És azt sem én kérem, hogy ívelgessük a labdát előre. Ez egy reakció az adott helyzetre, az ellenfél harcmodorára és a technikai tu­­dásra. Át kellene lendülni eze­­ken a nehézségeken, ehhez viszont egy siker kell. Szombathelyen nem mi vagyunk az esélyesek, de mindent megteszünk a pontok megszerzéséért. Arra kell figyelni, hogy ne legyünk saját magunk ellenségei.