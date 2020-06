A szegedi olimpikon, Jászapáti Petra buszbalesete után adott interjút

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja, Jászapáti Petra volt az egyik olyan rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki a magyar válogatott szabadtéri kerékpáros edzésén nagyot esett egy buszbaleset miatt. A nemzeti csapat legjobb női versenyzőjével részletesen beszélgettünk az esetről.

– Hogy van?

– Köszönöm, fizikálisan minden rendben, megúsztam a balesetet horzsolásokkal.

– És lelkileg hogy van? Megrázó lehet egy ilyen baleset.

– Ilyen szempontból is teljesen jól vagyok, most már csak próbálom elfelejteni az esetet, nem akarok ezen gondolkodni, nem tenne jót.

– Bevillan néha a hirtelen felbukkanó busz látványa?

– Szerencsére nem, és örülök, hogy a megszokottak szerint élhetem továbbra is az életem. Rengeteg üzenetet kaptam a baleset napján, a barátok, sportolók és a család támogatásának is köszönhető, hogy máris remekül érzem magam.

– A BKK közleménye szerint is hibázott a buszsofőr, de önökről azt mondták, hogy egymás mellett haladtak. Mit szól ehhez?

– Ha egymás mellett haladtunk volna, akkor én is és még legalább egy társam frontálisan ütközött volna a busszal, nem pedig csak a jármű oldalához ér hozzá. A buszon készült videófelvétel, bizonyára igazol minket.

– Szükség lehet további óvintézkedésre a szabadtéri kerékpáros edzéseknél?

– A baleset az egyetlen olyan helyen történt, ahol a személygépjárművek nem mehetnek be, egyébként az edzések minden pillanatában trénereink révén két kísérő autó is vigyáz ránk, szóval maximális biztonságban vagyunk.

– Felmerült önben, hogy nem meri bevállalni a következő szabadtéri tréninget?

– Nem. Csak azért kellett kihagynom szombaton, mert javítják a kerékpáromat, hiszen a váltó teljesen tönkrement a baleset során. Hozzátehetek még valamit?

– Persze!

– Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy mindenki tartsa be a közlekedési szabályokat, bármilyen járművet is használ, hiszen a mi esetünk is talán rádöbbenti az embert: akár súlyosabb is lehet a következménye, ha valaki nem figyel az előírásokra.