Alelnök lett Molnár Tamás

Az Európai Úszószövetség (LEN) 94 éves történelme során először fordult elő, hogy a tisztújító kongresszust nem személyesen, a tagszövetségek összegyűlt képviselőinek jelenlétében, hanem virtuális helyszínen, a világhálón bonyolították le az eseményt.

A kongresszuson a Magyar Vízilabda-szövetségnek (MVLSZ) is fontos bizottságok­­ba voltak jelöltjei. A Szegedi Vízilabda Egylet elnökét, Molnár Tamást a Vízilabda Technikai Bizottság alelnökének választották meg – ahogyan az MVLSZ közleménye fogalmaz, ez egy nagy sportdiplomáciai siker. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó második négyéves ciklusát kezdi meg, a LEN mellett a nemzetközi szövetségnek (FINA) is tagja.

Sorozatban harmadik ciklusát kezdheti meg a LEN elnökeként Paolo Barelli, míg a szövetség alelnökének Szabó Tünde sportért felelős államtitkárt választották meg. A szervezet főtitkára a brit David Sparkes maradt, míg Fernando Carpena személyében új gazdasági vezetőt avattak. Szabó Tünde mellett szintén alelnökként dolgozhat a görög Dimitrisz Diatheszopulosz, a dán Pia Holmen, az ukrán Andrij Vlaszkov és a holland Marius van Zeijtz.

Nem Molnár Tamás az egyetlen, aki fontos tisztséget kapott a tisztújító kongresszuson. A kétszeres olimpiai bajnok Ma­­daras Norbertet a marketingbizottságba választották be, míg Salamon Ferenc a kitüntetésekről döntő testület tagja maradt továbbra is.

A Magyar Vízilabda-szövetség kiemelte, hogy a LEN történetében először mind az öt vizes sportág technikai bizottságában lesz magyar képviselő, de további bizottságokban is ülnek majd magyar képviselők.

Az is eldőlt, hogy a soron következő LEN Kongresszusnak Budapest ad majd otthon, de nem az eredetileg javasolt jövő májusi időpontban, az Európa-bajnokság időszakában, hanem 2021 szeptemberének végén.