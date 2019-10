Az SZVSE jól játszott, ám végül kikapott az NB III-as Ózd együttesétől

A labdarúgó magyar kupa hetedik fordulóját a két szegedi csapat közül csak egy élte túl: az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia Vépen nyert 4–1-re, míg az SZVSE hazai pályán 4–2-re kikapott az Ózdtól.

Hamar, már a 13. percben vezetéshez jutott Andorka révén a Szeged-Csanád GA Vépen, majd a második félidő elején tovább nőtt az előny. Volt egy kis holtpont a meccsközépső harmadénak végén, ekkor kihagyott egy büntetőt a hazai csapat, illetve szépített, ám a hajrában Sóron szép szóló után, majd az első felnőttgólját Horváth M. révén magabiztossá vált az NB II-es csapat továbbjutása.

Az SZVSE is gyorsan vezetéshez jutott a 9. percben, ám az ózdi egyenlítés is hamar megjött. A szünet után megint a szegedi alakulat jutott előnyhöz, ám elég volt egy tíz perces rövidzárlat, amely alatt Kozics mesterhármast szerzett szabadrúgásból, 11-esből és egy lesgyanús helyzet utáni kontrából – közben pedig a vendégek szakvezetőjét, Várhidi Pétert szövegért kiállították. Az SZVSE helytállt, néhol jól is játszott, de fordítani már nem tudott.

Joao Janeiro (Szeged-Csanád GA): – Jó volt látni, hogy a csapat az elsőtől az utolsó percig koncentráltan játszott és harcolt. Összességében elégedett vagyok a játékkal. Külön öröm, hogy Orosz Márk és Pongrácz Viktor ismét tétmérkőzésen léphetett pályára a hosszú sérülés után, valamint a fiatal Dobronoky Viktor is tapasztalatokkal gazdagodhatott. A lefújás után már a Kazincbarcika elleni mérkőzésre koncentrálunk.

Kelemen Balázs (SZVSE): – A vereség ellenére jól játszottunk, ezért gratulálok a fiúknak. Készülünk a hétvégi, Bordány elleni meccsre, ami nagyon fontos nekünk.