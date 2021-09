Bajnoki hőfokon gyakorolt a Szeged a Szentessel

A bajnoki rajt jegyében újabb edzőmeccset játszott egymással a Szegedi VE és a Metalcom Szentes OB I.-es férfi vízilabdacsapata. Ezúttal a Tiszavirág Sportuszoda volt a helyszín, amelyben szeptember 25-én már tétmérkőzésen találkoznak a megyei riválisok.

– Elhiszem, hogy fáradtak vagytok, csütörtök van, de pró­­báljunk meg jobban odafigyel­­ni

– hangzott Barna Tamás má­­sodedző utasítása a Szegedi VE játékosaihoz csütörtök déltájban egy időkérés során. Kiss Csaba vezetőedző nem volt itt, ő a fővárosban készíti fel a máltai Európa-bajnokság­­ra a fiú U17-es válogatottat. A nyáron visszavonult játékos klubcsapatát sem hanyagolja el. Mint azt a klubhonlapon elárulta, minden foglalkozás előtt és után egyeztet Barnával, mindent átbeszélnek, az általa megküldött edzésterv mentén készül az SZVE a távollétében is.A Metalcom Szentesnél szintén a másodedző, Horváth Ta­­más irányította a fiúkat ezúttal. Ennek viszont nem Pellei Csaba távolmaradása volt az oka.

– Nem egyszerű a partról adni az utasításokat, olyan szituáció pedig bármikor adódhat, hogy engem kiállítanak meccs közben, vagy eltiltanak, így jó, ha Tamás is szokja az ilyen helyzeteket

– indokolta lapunknak Pellei, hogy miért csak a kispadról, csendben fi­­gyelte tanítványait.

Ami pedig a két csapat gyakorló mérkőzését illeti, három negyeden át a Szeged akarata érvényesült inkább, míg a záró nyolc percben a Szentesé. Bár az eredmény ilyenkor abszolút nem jelent semmit, de a hazai­ak számolása szerint 13–9-re ők nyertek.

– Egy Szeged–Szentes találkozó mindig pikáns, legyen szó bajnokiról vagy edzőmeccsről

– árulta el ifj. Tóth Gyula, a hazaiak vízilabdázója, aki a vendégeknél nevelkedett.

– Természetesen a hétvége kö­­zeledtével picit fáradtabbak voltunk, így többet hibáztunk, de hasonló hőfokon pörögtünk már, mint egy bajnokin. De erre szükség is van, mert csak így tudunk fejlődni, ha teljes erőbedobással állunk bele ezekbe a meccsekbe is. Nagyon várjuk már a szezonrajtot, ami kicsit késik, mert az OSC és a Szolnok elleni első két forduló halasztva lesz, így a bajnokságban a Szentes ellen mutatkozunk be a HVSC elleni két kupameccs után – jegyezte meg Tóth.

Szentesi oldalról Mátyók Norbert is elégedetten nyilatkozott a mérkőzés iramáról, hozzátéve, hogy nem szabad elfelejteni, mindkét csapatban voltak fontos hiányzók.

– Már a szemünk előtt lebeg a szeptember 25-i megyei bajnoki rangadó, bár előtte van az OSC és a BVSC ellen is meccs, de Szegeden lesz az első kiélezett összecsapásunk az OB I.-ben. Ezek a gyakorlások arra is na­gyon jók, hogy megismerjük a Szegedet, ők is új csapat, mint mi. Össze kell még szokni, de ezek az edzőmeccsek sokat segítenek ebben – mesélte Mátyók.