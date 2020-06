Blazevic visszajön elköszönni a szurkolóktól

Nyolc szezon után távozik a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatától Alen Blazevic, aki a járványhelyzet miatt nem tudott elköszönni a szurkolóktól, de megígérte, amint lehet, visszajön majd az újszegedi sportcsarnokba, és mindenkivel lepacsizik. A klub közben bejelentette, a 2020–2021-es idényben kedvezményeket ad a bérletekre a félbeszakadt idény miatt.

Még nem tudni, hol folytatja pályafutását a horvát férfi ké­­zilabda-válogatott védekező specialistája, Alen Blazevic, aki nyolc év után távozik Szegedről.

– Nem lesz könnyű elszakadni Szegedtől, a második otthonommá vált. Rengeteg barátot szereztem itt – árulta el a klubhonlapon Blazevic. – Álmomban sem gondoltam volna, hogy ennyi időt itt tölthetek, a legszebb emlékem a 2018-as bajnoki cím. Volt, hogy már úgy gondoltam, ameddig itt leszek, ez nem is jön össze, éppen ezért volt csodás ez a diadal, rá egy évre pedig a magyar kupát is Szegedre hoztuk – folytatta.

A 34 éves játékos nehéz időszakon van túl, hiszen ge­­rincműtéten esett át korábban. Mostanra eljött a boldogság, megszületett kisfia, Kai.

– Ezen rövid idő alatt is már megváltoztam, teljesen kicserélődtem. Az biztos, hogy a sportolóknál megszokott délutáni szieszta teljesen eltűnt. Sokan elmondták már előttem, de most, hogy megtapasztaltam, én is megerősítem, nagyszerű dolog, hogy édesapává váltam – mesélte Ciro, aki meg­­ígérte, hamarosan visszatér Szegedre, hogy elköszönjön mindenkitől.

A járványhelyzet miatt félbeszakadt a szezon, így az idény bérleteinek maradványértékét beszámítják a következő bérletvásárlásnál, közölte a MOL-PICK Szeged hivatalos honlapján.