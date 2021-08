Csupán egy versenyen tudott készülni a paralimpiára Major Endre

Ma utazik Tokióba Major Endre: az ATSK Szeged parasportolója élete második olimpiáján vehet részt, de hogy meg lehet-e ismételni a bravúros riói szereplést, azt az elmúlt két év történései miatt nagyon nehéz megjósolni.

2016 után ismét ott lehet a paralimpián Major Endre, aki egyike a magyar paralimpiai csapat öt asztaliteniszezőjének. Az S1-es kategóriában induló szegedi parasportoló Rióban negyedik helyet szerzett, most viszont nehéz megjósolni, mi is várhat rá a japán fővárosban – az ok itt is a koronavírus, amely alaposan átírta a szegedi paralimpikon elmúlt időszakra vonatkozó terveit.– Ez egy olyan sport, ahol nem az időeredmény, hanem a másik stílusa és technikája a fontos, a koronavírus miatt viszont két éve nem láttuk egymást. Nem tudom, hogy mi változott, ilyen szempontból hátrányban vagyok, mert a kategóriámban ezen a szinten egyedül vagyok itthon Magyarországon. A szerb kapcsolataimat sem tudtam igénybe venni, hogy odautazzak játszani a barátaimmal. Amiket kitaláltam új dolgokat, kombináció­kat, azt nem tudtam letesztelni. Azok az országok, ahol több játékos van, előnyösebb helyzetben vannak, az ázsiaiakról nem is beszélve. Eddig is ők voltak a legjobbak, valószínűleg még továbbfejlődtek, de ne menjünk ennyire előre. Ma kiutazom, és meglátjuk, mi lesz majd – mondta lapunknak Major Endre, akinek felkészülését továbbra is Szabó Brigitta segíti edzőként.

Kitért rá, a lehető legtöbbet próbálták meg kihozni az adott körülményekből, újdonságokkal is készül, persze kérdéses, hogy ez mennyire lesz eredményes majd a paralimpián.

– Meg kell próbálni ellensúlyozni azt az előnyt, amiben a riválisok vannak! Ezért találtam ki új szervákat, de a realitás mást mondat velem. Hatalmas kultúrája van a sportágnak az ázsiai a földrészen, nagyon sokan is játszanak, nagy elismerésben is részesülnek. Amit lehet, megteszünk, mindent elkövettem az edzéseken, kiderül majd, ez mire lesz elég – tette hozzá Major Endre.

A szegedi parasportoló egy versenyen tudott részt venni az olimpia előtt Csehországban, ahol arra számított, erős mezőnyben gyakorolhat, versenyezhet majd. Meglepetésére azonban ő volt az egyedüli olimpikon, kategóriájában összesen hárman versenyeztek, így egy erősebb kategóriá­val összevonták őket. Major Endre számára összességében így ez egy jó edzőmeccs volt. Hozzátette, nincs kétsége afelől, hogy minden rendben lesz az olimpiai rendezés kapcsán.

Major Endre számára egyébként a paralimpia első napja is elhozhatja az első meccset, a sorsolástól függ, hogy augusztus 25-én vagy 26-án kezdi meg a szereplését az ötkarikás játékokon. Egyelőre az ellenfele sem ismert, a beosztástól függ, melyik napon játszhat majd a második paralimpiáján.