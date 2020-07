Debrecenben edzőtáboroznak a szegedi válogatottak

Második hete zajlik a 3×3-as női kosárlabda-válogatottak edzőtábora Debrecenben: az U23-as kerettel készülő két szegedi játékos, Jáhni Zsófia és Radócz Fanni a felnőtt csapattal is gyakorolhat.

Múlt hét óta tart a 3×3-as válogatottak nyári edzőtábora. Az U23-as és a felnőtt válogatott Debrecenben készül, előbbi csapat tagja volt a két szegedi já­­tékos, Jáhni Zsófia és Radócz Fanni is. Ők mindketten meghívást kaptak a folytatásra, hi­­szen ezen a héten a felnőtt válogatott tíz fővel tovább ké­szül a Hajdúságban, és mindkettejükre számít Károlyi Andrea szövetségi kapitány.

– Utoljára tavaly játszottam a szakágban, már hiányzott ez a játék, és bár hajtósabb, de szívesen játszom ezt a szak­ágat. Örültem, hogy meghívást kaptam a felnőttek közé is. Az eleje kemény volt, mert azt éreztem, kicsit kizökkentem, de szépen kezdem felvenni a ritmust, és úgy érzem, jó munkát végeztünk az elmúlt héten – összegzett lapunknak Radócz Fanni, akivel kapcsolatban az már eldőlt, hogy nem az NKE-FCSM Csata csapatában folytatja pályafutását.

Az első hétvégét egy közös játék zárta, amelyen a felnőtt és az U23-as csapat kerettagjai négy csapatot alkottak. A fiatalabbak számára az idei év nem tartogat versenyeket, míg a felnőttek Európa-bajnokságának sorsa továbbra is nyitott, jövő májusban pedig olimpiai selejtezőre készülhet a csapat, hiszen a szakág szerepel a to­kiói olimpia műsorán.

– Már nagyon vártam a múlt heti kezdést, még ha tartottam is kicsit tőle, hiszen most sok idő kimaradt a kosárlabdából. Hamar összerázódtunk, és jó hetet is zártunk az U23-as csa­­pattal – nyilatkozta Jáhni Zsófia.

A kerettagokra még közös edzés vár a jövő héten is, az itt elvégzett munka pedig jól jöhet a későbbiek során, hiszen hamarosan klubcsapatával is belevág az új szezonra való felkészülésbe.

– Harmadikától már napi egyet edzünk, az pedig fontos, hogy úgy érkezem oda, van mögöttem edzésmunka. A felnőttek elleni edzőmeccsen jól ment a játék, persze akadtak hibák, és hamarabb is elfáradtunk, de egészen jól sikerült. Nagyon jó volt újra kosárlabdázni, ez már nagyon hiányzott. Keményen készülök, de valószínűleg még a felnőtteket választják ki az olimpiai selejtezőre. Ugyanakkor ez a motivációm, remélem, a későbbiekben nekem is lesz lehetőségem bizonyítani – zárta Jáhni Zsófia.