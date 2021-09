Harmadikként zártak

Ezt ne hagyja ki! Tízmilliók jutnak Jakab verőlegény „szimpatizánsának”

Teljes kerettel játszhatott a PVSK-Matro-kupa bronzmérkőzésén a Naturtex-­SZTE-Szedeák, miután Jesse Hunt is ott volt már csapatban.

Jól kezdett a Tisza-parti csapat, amely irányította a meccset, a második negyedben pedig már tíz ponttal is meglépett. Hunt jól és aktívan szállt be a meccsbe, viszont a pécsi oldalon is megérkeztek a triplák, így négyre visszajöttek a hazaiak. Ezt követően viszont felpörgette a ritmust a Szedeák, a gyors játékával pe­­dig végül nyolccal vezetett a nagyszünetben, miután Hunt szerzett egy dudaszós triplát a félidő lezárásaként.

A harmadik negyedben már két számjegyű is volt a szegedi előny, viszont a Pécs szívósan küzdött: amikor viszont igazán szoros lett volna a helyzet, rendre jött Keandre Cook, aki hatodik tripláját is megszerezte, így stabilizálta előnyét a Szedeák. A pécsi időkérés sem változtatott a játék képén, a Szedeák folyamatosan növelte az előnyét, és a negyedik negyed közepére végleg eldöntötte a meccset, hiszen ekkor már 18 ponttal ve­­zetett. Szrecsko Szekulovics csapata tíz labdát is szerzett, valamint összesen 16 hárompontost dobott, így harmadik helyen zárta a pécsi felkészülési tornát.

PVSK–Naturtex-SZTE-Szedeák 79–89 (15–21, 23–25, 22–22, 19–21)

Pécs, PVSK-Matro-kupa, bronz­­mérkőzés.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Persons 29/12, Polányi 3/3, Cook 25/21, Bognár 12/3, Alston 7/3. Csere: Balogh, Kerpel-Fronius B., Hunt 11/6, Keller 2, Mayer, Filipovics. Vezetőedző: Szrecsko Szekulovics.