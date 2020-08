Házon belül oldotta meg az edzőkérdést az SZVSE, visszatérnének a korábbi ritmushoz

Mindkét Csongrád-Csanád megyei NB III-as csapat idegenben lép pályára a hétvégén: az SZVSE-t azonban már a Kelemen Balázs–Fülöp Tibor páros irányítja Kozármislenyben, a HFC-re pedig hatpontos meccs vár.

Az utolsó előtti helyről várhatja a hetedik fordulót az NB III. Közép csoportjában az SZVSE: a szegedieknél a hétközi fordulót követően edzőváltás történt, Vágó Attila lemondását követően házon belülről érkezik a megoldás.

– Sajnáljuk, hogy így alakult, de valamiért nem jöttek az eredmények. Elfogadtuk Attila döntését, vezetői szempontból is úgy láttuk, jól jöhet a frissítés, ezért is fogadtuk el a lemondást. Ugyanabban a szellemben próbálunk működni a folytatásban, amivel sikeresek voltunk az elmúlt másfél évben. Megpróbáljuk stabilizálni a helyzetet – mondta Kelemen Balázs, az SZVSE szakosztályvezetője, akinek munkáját a gárda csapatkapitánya, Fülöp Tibor segíti majd. Annyit elárult, a korábban sikeres, támadófutballra váltanának már holnap 16 órától, a Kozármisleny vendégeként is.

A HFC-re egy fontos mérkőzés vár holnap 17.30-tól, hiszen a hatpontos Szekszárdhoz utazik, így egy győzelemmel stabilizálhatná helyét a tabellán. A vásárhelyiek sérült gondjait tetézi, hogy Forró Attila négy meccsre szóló eltiltást kapott.

– Úgy tűnik, Huszár Gergő és Pleszkán Tibor is tudja vállalni a játékot. Nehezen tudtuk feltérképezni az ellenfelünket, de mi a saját játékunkat szeretnénk játszani Szekszárdon is. Úgy számolunk, közvetlen riválissal találkozunk, ezért is fontos ez a mérkőzés, így bár csak a hetedik fordulóban járunk, mégis hatpontos meccsről beszélhetünk – mondta Szűcs Róbert.