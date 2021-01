Hét nyert meccs után először kapott ki a Naturtex-SZTE-Szedeák

Kemény hetek vannak a Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdacsapata mögött. A gárda november 30-a óta összesen tíz mérkőzést játszott, legutóbb pedig hat nap alatt három idegenbeli meccsen lépett pályára. Oroszlányban megszakadt a győzelmi széria, de ilyen terhelés után ez nem is csoda.

Hat nap alatt ebbe a három városba utazott el bajnoki mérkőzésre a Naturtex-SZTE-Szedeák. A sorozat előtt alighanem bárki aláírta volna, hogy két túrát győztesen zár a csapat. A meglepetés az volt, hogy az Alba Fehérvár elleni mérkőzést meg tudták nyerni Djordje Dzseletovicsék – a hét meccsből álló győzelmi széria viszont kedden este, Oroszlányban véget ért.

Mindezzel együtt is a klubtörténelem legjobb szériája volt, amit az utóbbi hetekben a Szedeák produkált. Korábban ugyanis négynél több meccset soha nem tudott egymás után megnyerni az A csoportban a Tisza-parti gárda, ezt most majdnem megduplázta. Ugyanis Oroszlányban a 19 pontos hátrány ellenére is megvolt az esélye arra, hogy nyerjen, a hosszabbításra viszont már elfogyott a csapat.

– Egymás után a harmadik meccsünket játszottuk idegenben, így látszott a fáradtság a játékosokon. Ennek ellenére si­került visszajönnünk a meccsbe, de a hosszabbításban Govens és Dickey is kipontozódott, ez eldöntötte a meccset – összegzett a 98–95-re elveszített mérkőzés után Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője, aki megjegyezte: csapatának van a legtöbb meccse a ligában, mégis egy erőltetett menetben kellett részt vennie az elmúlt hat napban.

Ebben pedig van igazság. A Szedeák 16 meccsel áll a bajnokságban, a Bajnokok Ligájában érdekelt (és a szegediek következő ellenfelének számító) Falco KC Szombathely például kilenc meccsnél jár, de a Kecskemét és a Zalaegerszeg is csak 11 találkozót tudott lejátszani idén. Kissé érthetetlen, hogy miért kellett mindenképpen kedden este pályára lépni Oroszlányban annak a csapatnak, amely így is nagyon jól áll a lejátszott meccsek tekintetében – főleg úgy, hogy szombaton szintén idegenbeli mérkőzésen játszott.

Ez persze csak egy dolog, a sorsolás más csapatokkal sem feltétlenül kegyes, de az látszódott, hogy erre a meccsre elfáradt a Szedeák. Azonban az eddigi 16 meccs is megmutatta, az idei csapat remek teljesítményre képes, ezt vasárnap, a Falco ellen mutathatja meg újra – immáron végre Szegeden