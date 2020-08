Horváth Előd a forduló gólvadásza

Elindult a megyei labdarúgó­szezon, ezzel visszatért rovatunk is, amelyben az elmúlt hétvége legjobb Csongrád-Csanád megyei góllövőjét mutatjuk be. Bár akadtak triplázók a megyeegyben és a megyekettőben is, választásunk ezúttal a Makó fiatal játékosára, Horváth Elődre esett – ő lett az első forduló gólvadásza lapunknál.

Jól indult a szezon a Makó számára: a Maros-partiak esélyeshez méltón, hét gólt lőve szereztek három pontot a Székkutas vendégeként a Csongrád-Csanád megyei I. osztály nyitófordulójában.

A sikerből a csapat egyik új igazolása, Horváth Előd mesterhármassal vette ki a részét, a fiatal, 19 éves játékos a szünet előtt biztosította be csapata előnyét, majd a meccs végén ő szerezte az utolsó két gólt. Rajta kívül a tiszaszigeti Drágity Dusán tudott háromszor eredményes lenni a hétvégén a megyei I. osztályban, valamint az FK 1899 Szeged rutinos támadója, Dóra János is háromszor köszönt be a Mártélynak a megyekettőben, de mivel a makói játékos élete első felnőtt bajnokiján szerzett mesterhármast, így őt választottuk a forduló gólvadászának.

– Próbáltam minél többet kihozni magamból, úgy érzem, ez szerencsére sikerült is. Két, úgymond „bepasszos” gólt rúgtam, nem volt nehéz dolgom, a harmadiknál pedig egy indítást követően értékesítettem a ziccert. Ott kellett lenni persze, ez is mutatja, hogy jól működik a játékunk – mondta a meccsről és góljairól Horváth Előd.

A Makó ugyan korán vezetést szerzett a Székkutas otthonában, ám a második gólra több mint fél órát várniuk kellett: a győzelem végül nem volt kérdés a nyáron egy kissé átalakult hagymavárosiak számára, akiktől több meghatározó játékos is távozott, őket főképp fiatal, valamint helyi kötődésű labdarúgókkal pótolták, ám a változások egyelőre nem látszanak meg a csapat eredményességén és játékán.

– Hozzá kell tenni, nem ez volt életünk meccse, a pálya talaja sem volt a legjobb, de az összhanggal valóban nincs gondunk. A többiek nevében is mondhatom, könnyen beilleszkedtünk az új csapatunkhoz, jól kijövünk azokkal is, akik már tavaly is a csapatot erősítették – tette hozzá a Makóhoz a nyáron visszatért labdarúgó, hiszen pályafutása innen indult, majd a Grosics Akadémia és a SZEOL SC-ben töltött időszak után most igazolt vissza nevelőcsapatához.

A Makó számára eddig minden kerek: a csapat kijutott a magyar kupa országos főtáblájára, miután három ellenfélen is átverekedte magát, és a bajnokságban is sikerült győztesen indítania. A folytatásban már várhatóan nehezebb dolga lesz, hiszen hétvégén a Bordánnyal, majd nem sokkal később az Algyővel is találkozik a bajnoki címet célként kitűző gárda, ám az alapok egyelőre megvannak a későbbi sikerekhez.

– Eddig minden jól alakul. Motivál az, ha erősebb csapatok ellen játszhatunk, mert ott jobban meg szeretném mutatni önmagamat, így várom a folytatást. Jólesett Siha Zsolt invitálása a nyáron, ezért örömmel tértem vissza oda, ahonnan a karrierem indult – zárta Horváth Előd.