Hullámzó játékkal verte a Pécset a Szedeák – Fotók

Bár 15 pontos előnyben is volt, végül izgalmas lett a végjáték a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, ám Dzseletovics és Govens vezetésével hetedik győzelmét is behúzta a Szedeák.

Nagyszerűen kezdett a Pécs ellen a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely korán több mint tízpontos előnybe került. A folytatásban is kontrollálta a meccset a Szedeák, amely úgy is tartani tudta magabiztos előnyét, hogy a második negyed elejére James Dickey és Zach Brown is begyűjtötte a harmadik faultját, így négy magyar játékossal és Govens Darrinnel volt a pályán Szekulovics csapata.

z amerikai irányító igazi vezér volt, már az első félidőben hat bedobott triplánál járt, és ugyan a Pécs Funderburk akcióinak köszönhetően négy pontra visszajött, de Dzseletovics kosara zárta az első félidőt, 50–44.Két pontra is feljöttek a ven­dégek, akik egyenlítésért is tá­madtak, de Ruják ekkor eladta a labdát: innen pedig megrázta magát a Szedeák, Dickey négy személyivel együtt is nagyon okosan és pontosan játszott, Dzseletovics pedig a legjobbkor szólt hozzá egy triplával, így újra tíz pont fölé tornázta a különbséget a Tisza-parti gárda, 69–56 volt két perccel a harmadik negyed vége előtt.

A Pécs egy pillanatra sem adta fel, és ismét egy számjegyűvé alakította a különbséget, kevésbé a védekezésről szólt az utolsó negyed. Dzseletovics és Govens vezérletével azonban végig a Szedeáknál volt az előny, de abszolút nyílt volt a végjáték. Olyannyira, hogy egytámadásnyi idő maradt Lewis triplája után, 87–85-nél azonban Dzseletovics keze nem remegett meg a vonalon, 89–85. Kilenc másodperc maradt az órán, ám Funderburk dobásai ekkor lejöttek, így nyert a Naturtex-SZTE-Szedeák.