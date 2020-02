Kapusgondokkal küzd a Mártély, de megtartanák a helyüket a tabellán

Az őszi utolsó győzelmének köszönhetően harmadik helyen áll féltávnál a megyei II. osztályban a Mártély: az újonc remekelt a szezon első felében, és bízik abban, hogy lendülete kitart az év végéig.

Remek sorozattal zárta az évet a megyei II. osztályban a Mártély SK, a csapat ugyanis az utóbbi tíz mérkőzéséből csak az őszi bajnok Apátfalva elleni idegenbeli meccset nem nyerte meg: kilenc győzelmet tudott hozzátenni a szezon elején megszerzett négy ponthoz, ami­­vel a tavaly még a megyei III. osztályban szereplő csapat (ha csak jobb gólkülönbséggel megelőzve a Hódmezővásárhelyi FC II.-t is, de) felkapaszkodott a dobogó harmadik fokára.

– Természetesen meglepetés volt számunkra is az utóbbi fél év. Jóleső érzés látni, hogy a harmadik helyen fordulha­tunk. Az első három-négy meccs után a srácok elhitték, hogy van keresnivalónk ebben az osztályban. A csapategységet kell első helyen említenem, ezt évek óta építettük már. Most olyan meghatározó játékosok érkeztek a csapathoz, akik ön­bizalmat adtak a többieknek, a kezdeti megilletődöttség után a fejek a helyére kerültek, ez pedig eredményekben is megmutatkoztak – mondta Borbás Zsolt, a csapat játékos-edzője.

A mártélyiak január 21-én kezdték el a hathetes felkészülésüket. Heti két tréning mellett egy-egy edzőmeccs szerepel a programban, a Saller-kupa mel­­lett legutóbb a Mindszent ott­­honában már felkészülési meccset is játszott a csapat, ahol 3–1-re győzni tudott. A február 29-i rajt előtt ma a megyei IV. osztályban szereplő Csongrád II.-vel játszanak idegenben, majd egy héttel később Székkutason gyakorolnak a megyeegyes csapat ellen, míg február 22-én a Hódmezővásárhelyi FC otthonában lejátszott találkozó jelentené a főpróbát.

Egy távozója akad a Mártélynak, Király Krisztián ugyanis visszatért Németországba dolgozni, így kapusproblémával kell szembenéznie a gárdának, elsősorban erre a posztra keresnének játékost a tél folyamán.

A megyekettő dobogójáért ko­­moly csata lehet, több csapat is pályázhat a harmadik helyre a szezon végén.

– Fél év után nagyon szép len­­ne, ha egy éremmel zárhatnánk a szezont. Ha a negyedik vagy ötödik helyen végzünk, az sem lesz tragédia, nincs ilyen jellegű elvárás a csapat felé. Evés közben jön meg az étvágy, az, hogy nálunk jóval magasabb infrastruktúrával rendelkező csapatok ellen így tudtunk szerepelni, az egy most mutassuk meg érzést váltott ki a fiúkból. Remélem, ez csak fokozódik, és minél több meccset tudunk megnyerni – zárta Borbás Zsolt.