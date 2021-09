Kétarcúság Krasznojarszkban

Túl van a második napon is az oroszországi Krasznojarszkban a Naturtex-SZTE-Szedeák. A csapat reggel egy PCR-teszten is átesett, kedden pedig bemutatkozik a nemzetközi kupaporondon is.

Túl van a második napon is az oroszországi Krasznojarszkban a Naturtex-SZTE-Szedeák. A csapat reggel egy PCR-teszten is átesett, kedden pedig bemutatkozik a nemzetközi kupaporondon is.

A második napra sem egyszerű megbirkózni az ötórás időeltolódással: ezt erősítette meg Jesse Hunt, a Naturtex-SZTE-Szedeák ausztrál légiósa is, aki elmondta, az átállás miatt bizony voltak gondok az alvással. Míg az éjjel esett, reggel szép, őszi időre ébredhettünk az egymilliós orosz városban. A buborék-szabályok miatt csak a csarnok és a hotel között közlekedhet a csapat, ami nagyjából tíz percnyi buszos utat foglal magában. Ez alatt rengeteg, jelenleg is zajló építkezést láttunk, daruk sokasága villan fel egy-egy óriási panelház mögül. A szovjet idők nem múltak el nyomtalanul, a klasszikus paneltömbök mellett azonban néha egy nagyon szép oldalát is megmutatta a város ez alatt a rövid idő alatt – hogy aztán pillanatok múlva már egész más benyomása legyen az embernek, mert például egy bevásárlóközpont mellett, földúton szerelnek kocsikat. Az orosz választások sem múltak el „nyom nélkül", sok-sok plakáttal találkoztunk az út során a múlt hétvégén lezajlott választások kapcsán. A helyi közlekedés egyébként zökkenőmentes volt: bár nagyon pici részét láthatjuk Krasznojarszknak, hétfőn reggel sehol sem volt dugó, akadnak ugyan türelmetlenkedők az úton, de nagyon gyorsan halad a forgalom – igaz, a legtöbb helyen négysávos autóúton haladtunk. A kosarasokat délelőtt egy újabb PCR-tesztre kötelezték, hiszen az Oroszországba való belépéshez is szükség volt egy 48 óránál nem régebbi negatív tesztre, a szervezők azonban most még egyet kérnek a csapatoktól. Hétfőn délelőtt előbb a szegediek keddi ellenfele, a TFT Szkopje, majd a házigazda BC Jenyiszej edzett a csarnokban, ahol a hideggel is meg kell küzdeni. A parketta alatt ugyanis jég van, hiszen az Arena Severt kosárlabda mellett jégkorong-mérkőzésekre is használják. Estére már újra beborult az ég, a szegedi kosarasok pedig a második edzést és a videózást követően pihenőre térnek, hiszen kedden jön a klubtörténelem első nemzetközi meccse a 2018-ban alapított észak-macedón ellenféllel szemben. A Naturtex ellenfele tavaly hetedik helyen végzett az alapszakaszban, majd a rájátszás első körében kikapott, a Balkán Ligában pedig a tízmeccses csoportkört 4 győzelemmel és 6 vereséggel abszolválta, utána a második, háromcsapatos csoportkörben viszont nem nyert meccset. – Ugyanúgy nagy energiával, feszes védekezéssel kell játszanunk, mint tettük azt a Szolnok elleni meccsen. A jó csapatjáték lehet a győzelem kulcsa a TFT ellen, izgatottan várjuk már a meccset – tette hozzá Jesse Hunt, a Szedeák játékosa. A klubtörténelmi mérkőzés kedden magyar idő szerint 14.30-kor kezdődik majd, amelyet a nemzetközi szövetség, a FIBA YouTube-csatornáján élőben lehet majd nézni.