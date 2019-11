Közel húszgólos győzelmet aratott a Mol-Pick Szeged a kedd esti bajnokin

Csupán tizenhat gólt engedélyezett a Dabasnak a tegnap esti mérkőzésen a Mol-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata, amely ezzel tizedik mérkőzését is megnyerte az NB I-ben, így továbbra is hibátlan mérleggel áll a bajnokságban.

Azt a Dabast fogadta kedden este a Mol-Pick Szeged a 25. fordulóból előrehozott mérkőzésen, amely hétfőn még ma­­gyarkupa-mérkőzést vívott az Orosháza ellenében, azaz a vendégek 24, míg a szegediek 48 órán belül játszottak két tétmérkőzést. A szegedi klub meghívására mintegy húsz földeáki diák is biztatta a csapatot. A meccs első gólját Mario Sostaric szerezte, majd a dabasiak jól tartották magukat: főképp a Mol-Pick Szeged nevelése, az ezúttal ellenfélként szereplő Szabó Bence játszott remekül. A félidő feléhez közeledve azonban összeállt a szegedi védekezés, aminek köszönhetően egyre több labdát szerzett a Pick, az ebből szerzett gyors indításgólokkal pedig előnyhöz jutott Juan Carlos Pastor együttese, majd később nö­velni is tudta a különbséget. A szlovén szélső, Sostaric ismét villogott, negyedórát követő­­en kétszer annyi gólnál járt a Szeged, mint ellenfele, 10–5. Ekkor azonban mindkét csapat többet hibázott, közel öt percig egyáltalán nem láthatott gólt a publikum – Mikler Roland vé­­dése után aztán végül nyolcgólos előnyt mutatott az eredményjelző a szünetben.

Nem kellett sokat várni arra sem, hogy rászámolhasson a Da­­­basra a szegedi közönség: Ma­­tej Gaber gólja után megvolt a tízgólos különbség, 18–8. A folytatásban a fiataloknak is lehetőséget adott a Mol-Pick Szeged vezetőedzője, így a kapuba Nagy Martin, míg a mezőnybe Rosta Miklós, és a jegyzőkönyvbe ké­­sőbb beírt Bajus Brunó is pá­lyára léphetett – sőt, mindhárman gólt is szereztek.

A Mol-Pick Szeged végül meg­­győzően hozta a kötelezőt, és egy híján húsz góllal győzte le a Dabast, amellyel jövő kedden idegenben ismét megmérkőzik, ám előtte vasárnap a Bajnokok Ligája csoportkörének el­­ső visszavágóján az Elverum vendége lesz.

Mol-Pick Szeged–Dabas 35–16 (16–8)

Férfi kézilabda NB I, a 25. fordulóból előrehozott mérkőzés.

Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1000 néző. Vezette: Földesi, Halász.

Mol-Pick Szeged: Mikler – SOSTARIC 5, Stepancic 2, Henigman 3, Bánhidi 2, Källman 1, Bombac 1. Csere: Nagy M. 1 (kapus), Bodó 1, KASPÁREK 4, Zsitnyikov 2, CANELLAS 3, Gaber 1, Radivojevics 4/1, Rosta 4, Bajus 1.

Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Dabas: Podoba – ÁCS 3, Lepsényi 2, Mikita B., SZABÓ B. 2, Halász L. 5/2,

Kekezovity. Csere: Milenkovics 1, Zakics 2/2, Perisics 1, Garajszki.

Vezetőedző: Tomori Győző.

Hétméteres: 3/1, ill. 4/4.

Kiállítás: 4, ill. 4 perc.