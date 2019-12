Megilletődötten játszottak

Elmaradt a Kurca-parti meglepetés, a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapata 14-7-es vereséget szenvedett a döntőt is megnyerő Dunaújvárostól a Magyar Kupa négyes döntőjének elődöntőjében, így bronzmeccs nélkül bronzérmes lett, akárcsak a másik párharc vesztese, a Ferencváros.

Utoljára három éve, 2016 novemberében ugrott medencébe a Magyar Kupa négyes döntőjében a Hungerit-Szentesi VK, akkor az elődöntő az UVSE 19-8-as győzelmével zárult. Abból a keretből hárman erősítik most is a Kurca-partiakat. A csapatkapitány Kövér-Kis Réka, valamint a két kapus, Lekrinszki Gina és Füsti Molnár Janka most is ott volt a budapesti négyes döntőben a szentesi csapatban.

Most az a Dunaújváros várt a szentesiekre, amely Európa legjobb nyolc csapata közé tartozik, és esélye van bejutni még a legrangosabb kupasorozat, az Euroliga négyes döntőjébe, ha legyőzi majd orosz ellenfelét. Mindeközben a Csongrád megyeiek néhány rutinos játékossal a keretben rengeteg fiatallal vették fel a kesztyűt az elődöntőben. A két együttes októberben már találkozott az ob I-ben, akkor 17-12-re nyertek a vendégek Szentesen.

A Magyar Kupa elődöntőjében nem találtak be a felek huszonkilenc alkalommal, de egy pillanatig sem forgott kockán a jóval esélyesebb Dunaújváros döntőbe jutása. Kezdetben néha még hiba csúszott az újvárosiak játékába, míg Komlósi Péter tanítványai megilletődötten kezdték a találkozót. Az első negyed 4-2-es DFVE-vezetéssel ért véget.

A második negyed már totális újvárosi dominanciát hozott. Négy találatukra sem érkezett szentesi válasz, majd csak a harmadik negyed közepén, 9-3-nál szépített amerikai centere, Danijela Jackovich révén a Hungerit. A hátralevő bő tíz perc kiegyenlítettebb csatát hozott, a Dunaújváros 14-7-es sikerrel jutott döntőbe, ahol a címvédő UVSE ötméteres párbaj után veszített, így a későbbi győztestől kaptak ki a szentesi lányok.

Komlósi Péter, a Hungerit-Szentesi VK vezetőedzője: – Bíztam benne, hogy tudunk azzal az eséllyel élni, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei. Elmaradt azonban a felszabadult játékunk, amely érthető részben, hiszen a legtöbben most először játszottak ilyen atmoszférában, amiben 15-16 évesen még nem szégyen megilletődni. Összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel. Eljutottunk a négyes döntőbe egy ilyen fiatal csapattal egy ilyen illusztris társaságba. A Dunaújváros ellen kijött a különbség, mi nem tartozunk Európa legjobb nyolc csapata közé.

Kövér-Kis Réka, a Hungerit-Szentesi VK csapatkapitánya: – Tudtuk, hogy nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei a Dunaújváros ellen. Sajnos ez meglátszódott a kezdésünkön, riadtság érződött rajtunk. Ebben az összeállításban még nem játszottunk ilyen atmoszférában. Bronzérem van a nyakunkban, hatalmas taps jár azért a csapatomnak, mert eljutottunk a négyes döntőbe. Az előzményekből kiindulva nagyon nehezen jutottunk el idáig, hiszen kiélezett meccset játszottunk akkor a III. Kerülettel. Teljesen azt gondolom, hogy jó úton járunk, amit ez az érem is bizonyít. Jó és fiatal együttes vagyunk, de van hova fejlődnünk.